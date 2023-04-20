В Тюмени прошел заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
Участие в интеллектуальном марафоне приняли представители университетов из Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Белгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы и Иркутска.
Студентам предложили рассчитать расход воды с учетом ландшафта местности, мощности насосного оборудования, характеристик трубопровода и времени суток, а также построить график параллельной работы двух насосов с разными характеристиками. Подобные задачи специалисты предприятия решают ежедневно.
«Каждый год мы участвуем в работе государственной квалификационной комиссии при защите дипломных проектов ТИУ. Студенты проходят производственную практику на объектах водоканала и некоторые из них становятся нашими коллегами. Для нас важно, чтобы уже на студенческой скамье ребята не рассчитывали абстрактные цифры по заданным формулам, а моделировали реальные ситуации, которые происходят в работе», — отметил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.
Лучше всех с заданиями Водоканала справился студент Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Евгений Урбоков, на втором месте представитель Иркутского национального исследовательского технического университета Владислав Красовский, на почетном третьем месте студент Московского государственного строительного университета Дмитрий Голиков.
Заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по профилю «Водоснабжение и водоотведение» в направлении «Строительство» пятый год проводится на базе Тюменского индустриального университета — одного из ведущих центров подготовки специалистов отрасли водоснабжения и водоотведения в стране.
«Для нас и студентов очень ценно участие „Росводоканал Тюмень“ в профильной олимпиаде и то, что главный работодатель в отрасли водоснабжения и водоотведения нашего города поддерживает ребят и дает понять, что они нужны на рабочем рынке», — сказала заведующая кафедрой инженерных систем и сооружений Тюменского индустриального университета Ольга Сидоренко.
Первое место в командном зачете основного этапа Всероссийской олимпиады заняли студенты Тюменского индустриального университета, победитель в личном зачете тюменец Максим Казанцев.