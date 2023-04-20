В Тюмени прошел заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады

Заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по профилю «Водоснабжение и водоотведение» в направлении «Строительство» пятый год проводится на базе Тюменского индустриального университета — одного из ведущих центров подготовки специалистов отрасли водоснабжения и водоотведения в стране.