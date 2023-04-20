В Тюмени остро не хватает донорской крови. На станциях переливания очереди

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В паблике ВК «Тюменская областная станция переливания крови» горожан приглашают стать донорами в будние дни с 08:00 до 14:00.
Между тем, тюменцы уже сообщают об очередях.
«Сегодня было очень много народу, в 9.30 уже номерок 120. Вряд ли будет донорская суббота. В будни полно желающих», - отметила Лидия Пименова в паблике ВК «Тюменская областная станция переливания крови».
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы сдали более 30 тысяч литров крови в 2022 году. Из них 16 тысяч – это плазма.