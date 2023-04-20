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В Тюмени остро не хватает донорской крови. На станциях переливания очереди

20 апреля 2023, 12:27
Фото: ВК «Тюменская областная станция переливания крови»

В Тюмени повышенная потребность в донорской крови второй, третьей и четвертой групп

По данным сервиса «Донорский светофор», в Тюменской области наблюдается повышенная потребность в донорской крови второй, третьей и четвертой групп.

В паблике ВК «Тюменская областная станция переливания крови» горожан приглашают стать донорами в будние дни с 08:00 до 14:00.

Между тем, тюменцы уже сообщают об очередях.

«Сегодня было очень много народу, в 9.30 уже номерок 120. Вряд ли будет донорская суббота. В будни полно желающих», - отметила Лидия Пименова в паблике ВК «Тюменская областная станция переливания крови».

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы сдали более 30 тысяч литров крови в 2022 году. Из них 16 тысяч – это плазма.

Тюменцы сдали за год свыше 30 тысяч литров крови
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Станция переливания крови
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