nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Изображение материала

В Тюмени горожане распродают «однушки». Их доля на рынке приближается к 45 процентам

20 апреля 2023, 13:00
Фото: 1MI

Аналитики: на вторичном рынке недвижимости Тюмени распродают «однушки»

По данным сервиса сайта объявлений Авито, в Тюмени на 20 апреля продавались почти 38 тысяч квартир. Из них 16 946 – однокомнатные (это 44,7% от общего количества). Обычно это доля составляла 35-40%.

Около 7 000 из них – это небольшие квартиры-студии. Двухкомнатные – 13 000 (34%) и 6 900 – трёхкомнатные (18%). Большие квартиры составляют около 2,5% рынка тюменской недвижимости.

Стоит отметить, что около 60% предлагаемых квартир – это вторичное жильё. Заметно выросло предложение на первичном рынке. Эксперты отмечают, что однокомнатные квартиры легче продать, на них всегда большой спрос.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы чаще выбирают квартиры-студии в период нестабильности. В декабре 2020 года рост составил почти 29%.

Тюменцы чаще выбирают квартиры-студии
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Квартиры#Квартиры-студии
Подпишитесь
В Тюмени в этом году могут отменить Парад Победы
Сегодня, 06:56
«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в новом формате
Сегодня, 06:35
«Рябцев против Кухарука»: как прошел процесс по иску против главы города
Сегодня, 11:12
Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ
Вчера, 06:06
Сотрудники полиции дежурят у тюменских школ. Что случилось?
Сегодня, 04:49
У известной тюменской птицефабрики значительно упала выручка
Сегодня, 04:01