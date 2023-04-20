В Тюмени горожане распродают «однушки». Их доля на рынке приближается к 45 процентам

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:01
Около 7 000 из них – это небольшие квартиры-студии. Двухкомнатные – 13 000 (34%) и 6 900 – трёхкомнатные (18%). Большие квартиры составляют около 2,5% рынка тюменской недвижимости.
Стоит отметить, что около 60% предлагаемых квартир – это вторичное жильё. Заметно выросло предложение на первичном рынке. Эксперты отмечают, что однокомнатные квартиры легче продать, на них всегда большой спрос.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы чаще выбирают квартиры-студии в период нестабильности. В декабре 2020 года рост составил почти 29%.