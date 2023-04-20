В Тюмени горожане распродают «однушки». Их доля на рынке приближается к 45 процентам

Аналитики: на вторичном рынке недвижимости Тюмени распродают «однушки»

По данным сервиса сайта объявлений Авито, в Тюмени на 20 апреля продавались почти 38 тысяч квартир. Из них 16 946 – однокомнатные (это 44,7% от общего количества). Обычно это доля составляла 35-40%.