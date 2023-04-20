В РЭО объявили о создании экостандарта форумов

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Как отметили в РЭО, стандарт по экологизации форумов был анонсирован в ходе открытия сезона молодежных форумов в России. Кроме того, о стандарте было объявлено на «Мастерской сотрудничества», которая является образовательной программой для дирекций молодежных форумов, пишет gorod55.ru.
«Второй год подряд РЭО и волонтеры „Делай!“ выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. За прошедший год были экологизированы 18 событий крупных мероприятий. Планируется, что в 2023 году будет охвачено 25 форумов Росмолодежи, — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. — Чтобы мероприятия проходили по-настоящему экологично, РЭО разработал стандарт по экологизации событий. Эта инструкция поможет организаторам проводить массовые мероприятия без вреда для окружающей среды».
О необходимости разработки критериев, которые позволят максимально экологично проводить акции, сообщил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко. По его мнению, разработанный стандарт позволит снизить углеродный след мероприятия, а также антропогенную нагрузку, при этом участникам мероприятий будут прививать полезные экопривычки, что впоследствии сделает их сторонниками осознанного потребления.
В свою очередь руководитель движения «Делай!» и молодежных проектов РЭО Андрей Руднев указал, что в процессе подготовки мероприятий по экостандартам будет развернута работа по раздельному сбору отходов на площадке, а также проведут ответственные закупки и подготовят программу по экопросвещению участников.
В конце сезона команда из волонтеров-экологов проведет серию выездных аудитов на площадки форумов в рамках экостандарта. Им предстоит составить рейтинг экологичности среди молодежных форумов, после чего каждому мероприятию будут начисляться баллы согласно специальному чек-листу. По итогам форумного сезона будет составлен итоговый рейтинг экологичности среди прошедших мероприятий.