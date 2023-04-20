В РЭО объявили о создании экостандарта форумов

«Второй год подряд РЭО и волонтеры „Делай!“ выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. За прошедший год были экологизированы 18 событий крупных мероприятий. Планируется, что в 2023 году будет охвачено 25 форумов Росмолодежи, — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. — Чтобы мероприятия проходили по-настоящему экологично, РЭО разработал стандарт по экологизации событий. Эта инструкция поможет организаторам проводить массовые мероприятия без вреда для окружающей среды».