У известной тюменской птицефабрики значительно упала выручка

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:15
В то же время чистая прибыль увеличилась на 184% и достигла 678 миллионов рублей. Годом ранее выручка составляла 5,1 миллиарда рублей, убыток — 811 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2021 году предприятие понесло большие потери из-за вспышки птичьего гриппа. На предприятии было полностью уничтожено поголовье в 4,5 млн кур стоимостью более 1 миллиарда рублей и продукции птицеводства на 182 миллиона рублей.
Расходы предприятия на борьбу с очагом инфекции составили порядка 1,4 миллиарда рублей. Для восстановления птицефабрики из бюджета Тюменской области было выделено более 1 миллиарда рублей. 322 миллиона рублей предприятие получило в 2022 году, оставшуюся сумму выплатят в течение этого года.
В настоящее время фабрика «Боровская» постепенно восстанавливается. В планах предприятия выпуск в 2023 году более 700 миллионов яиц.