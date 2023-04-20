У известной тюменской птицефабрики значительно упала выручка

Расходы предприятия на борьбу с очагом инфекции составили порядка 1,4 миллиарда рублей. Для восстановления птицефабрики из бюджета Тюменской области было выделено более 1 миллиарда рублей. 322 миллиона рублей предприятие получило в 2022 году, оставшуюся сумму выплатят в течение этого года.