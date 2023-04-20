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У известной тюменской птицефабрики значительно упала выручка

20 апреля 2023, 04:01
Фото: тг-канал Александр Моор

У тюменской птицефабрики «Боровская» резко упала выручка на 57%

Тюменская птицефабрика «Боровская» в 2022 году потеряла более 50% выручки. Согласно опубликованной финансовой отчетности, выручка упала на 57% — до 2,2 миллиардов рублей.
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Тюмень

В то же время чистая прибыль увеличилась на 184% и достигла 678 миллионов рублей. Годом ранее выручка составляла 5,1 миллиарда рублей, убыток — 811 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2021 году предприятие понесло большие потери из-за вспышки птичьего гриппа. На предприятии было полностью уничтожено поголовье в 4,5 млн кур стоимостью более 1 миллиарда рублей и продукции птицеводства на 182 миллиона рублей.

Расходы предприятия на борьбу с очагом инфекции составили порядка 1,4 миллиарда рублей. Для восстановления птицефабрики из бюджета Тюменской области было выделено более 1 миллиарда рублей. 322 миллиона рублей предприятие получило в 2022 году, оставшуюся сумму выплатят в течение этого года.

В настоящее время фабрика «Боровская» постепенно восстанавливается. В планах предприятия выпуск в 2023 году более 700 миллионов яиц.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Птицефабрика#Птицефабрика Боровская#Доходы#Прибыль#Тюмень#Производство#Тюменская область
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