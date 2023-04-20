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Тюменцы нашли пропавшего более суток назад дедушку

20 апреля 2023, 14:36
Фото: 1MI

Пенсионер, ушедший из дома 18 апреля, был найден в Тюмени

Пожилого тюменца, ушедшего на прогулку в районе Тюменская слобода вечером 18 апреля, нашли в 9 км от дома. Отчет о его поиске появился сегодня в ДПСО «ТюменьРегионСпас».

Заявка на поиск пенсионера поступила в тот же день, в 22.50.

Поскольку пропавший проживал в районе, который граничит с лесополосой, один из поисковых отрядов разыскивал его на территориях лесного массива.

К утру 19 апреля очевидцы сообщили, что дедушку видели в разных районах города, среди которых были улицы Пермякова, Федюнинского, Южный микрорайон.

Одна из тюменок доложила, что пенсионер находился в районе Ново-Патрушева, где спрашивал, как уехать из города. Этот звонок стал решающим: пропавшего мужчину нашли. Он шел вдоль дороги. С ним было все в порядке.

Ранее «Наш город» писал, что пенсионер нуждался в медицинской помощи.

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#Елена Чебоксарова#Поиски пропавших#Поиски человека#Пенсионеры#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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