Тюменцы нашли пропавшего более суток назад дедушку

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Заявка на поиск пенсионера поступила в тот же день, в 22.50.
Поскольку пропавший проживал в районе, который граничит с лесополосой, один из поисковых отрядов разыскивал его на территориях лесного массива.
К утру 19 апреля очевидцы сообщили, что дедушку видели в разных районах города, среди которых были улицы Пермякова, Федюнинского, Южный микрорайон.
Одна из тюменок доложила, что пенсионер находился в районе Ново-Патрушева, где спрашивал, как уехать из города. Этот звонок стал решающим: пропавшего мужчину нашли. Он шел вдоль дороги. С ним было все в порядке.
Ранее «Наш город» писал, что пенсионер нуждался в медицинской помощи.