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Тюменские власти пытаются продать недостроенный паркинг за 68 миллионов рублей

20 апреля 2023, 05:09
Фото: ГИС Торги

В Тюмени продают недостроенную парковку в Ямальском-1 за 68 миллионов рублей

Недостроенную парковку на улице Федюнинского выставили на торги в Тюмени. Начальная стоимость лота составляет 67,9 миллионов рублей. Шаг аукциона — 679,2 тысячи рублей.
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Тюмень

Площадь земельного участка составляет около 12 тысяч квадратных метров, площадь здания парковки — 20 тысяч квадратных метров. Степень готовности паркинга — 48%, указано в документации опубликованной на портале ГИС Торги.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9 июня 2023 года. 15 июня запланировано проведение торгов.

Ранее «Наш Город» писал, что застройщиков недостроенного паркинга на улице Федюнинского является «АИЖК по Тюменской области». Компания находится в стадии ликвидации с февраля 2022 года.

Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка предприятия упала на 97% — до 4,6 миллионов рублей, убыток составил 102,2 миллиона рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аукцион#Торги#Парковки#Тюмень#Тюменская область
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