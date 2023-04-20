Тюменские власти пытаются продать недостроенный паркинг за 68 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Площадь земельного участка составляет около 12 тысяч квадратных метров, площадь здания парковки — 20 тысяч квадратных метров. Степень готовности паркинга — 48%, указано в документации опубликованной на портале ГИС Торги.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9 июня 2023 года. 15 июня запланировано проведение торгов.
Ранее «Наш Город» писал, что застройщиков недостроенного паркинга на улице Федюнинского является «АИЖК по Тюменской области». Компания находится в стадии ликвидации с февраля 2022 года.
Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка предприятия упала на 97% — до 4,6 миллионов рублей, убыток составил 102,2 миллиона рублей.