Семьи тюменских военных смогут получить до 130 тысяч рублей на газификацию жилья

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:39
Согласно региональному законодательству, максимальный размер субсидии будет составлять 130 тысяч рублей на одного человека. В эту сумму входят работы по прокладке наружного газопровода, устройству газовой трубы внутри дома, подключению и наладке газового оборудования.
Ранее «Наш Город» писал, что детей тюменских военнослужащих будут кормить бесплатно в оздоровительных лагерях. О новой мере поддержки семей участников СВО сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.