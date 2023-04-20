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Семьи тюменских военных смогут получить до 130 тысяч рублей на газификацию жилья

20 апреля 2023, 04:36
Фото: 1MI

Семьи тюменских военных смогут получить субсидию на газификацию жилья

Семьи участников специальной военной операции получат субсидии на газификацию жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Сюжет
Тюмень

Согласно региональному законодательству, максимальный размер субсидии будет составлять 130 тысяч рублей на одного человека. В эту сумму входят работы по прокладке наружного газопровода, устройству газовой трубы внутри дома, подключению и наладке газового оборудования.

Ранее «Наш Город» писал, что детей тюменских военнослужащих будут кормить бесплатно в оздоровительных лагерях. О новой мере поддержки семей участников СВО сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#СВО#Газификация#Субсидии#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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