Рыбак погиб, провалившись под лед на тюменском озере. СК начал проверку

Ранее «Наш Город» писал, что в начала апреля в Нижнетавдинском районе в реке Тавда утонул местный житель. Он пытался пройти на лыжах по льду на противоположный берег. Однако на середине пути ушел под лед. Тело рыбака найти не удалось.