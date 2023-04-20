Рыбак погиб, провалившись под лед на тюменском озере. СК начал проверку

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:35
Здесь под лед провалились трое рыбаков. К сожалению, спасти удалось только двоих. Третий мужчина, 67-летний житель Тюмени, утонул. Его тело из воды достали прибывшие на место происшествия спасатели.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Установлено, что смерть тюменца наступила в результате утопления.
В настоящее время следователи проводят необходимый комплекс проверочных мероприятий, который позволит установить обстоятельства произошедшей трагедии, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете.
Ранее «Наш Город» писал, что в начала апреля в Нижнетавдинском районе в реке Тавда утонул местный житель. Он пытался пройти на лыжах по льду на противоположный берег. Однако на середине пути ушел под лед. Тело рыбака найти не удалось.