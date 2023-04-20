Руслан Кухарук вошел в состав Совета при президенте России

Глава администрации Тюмени Кухарук вошел в состав Совета при президенте России

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в состав Совета при президенте по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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