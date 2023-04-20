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Руслан Кухарук вошел в состав Совета при президенте России

20 апреля 2023, 03:10
Фото: 1MI

Глава администрации Тюмени Кухарук вошел в состав Совета при президенте России

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в состав Совета при президенте по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Тюмень

Руслан Кухарук вошел в муниципальную часть Совета. В федеральную часть включен полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. В региональную часть — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году Руслан Кухарук был исключен из состава Государственного совета РФ. Место главы администрации Тюмени занял главу города Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Совет при президенте рф#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук
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