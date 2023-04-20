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Экономики в Азии увеличат ВВП и в России

20 апреля 2023, 17:10
Фото: 1MI

Разворот РФ был вовремя: по прогнозам, быстрее всего будут расти экономики в Азии

В 2023 году больше 50% роста мировой экономики обеспечит Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным «Новых известий», это произойдёт при поддержке Китая.

Данные прогнозы основываются на докладе МВФ. Эксперты утверждают, что именно восстановление экономической активности в Китае после окончания всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса, даст региону новый импульс роста. В этом году рост мирового ВВП составит 4,6%.

«Ожидается, что рост мировой экономики замедлится и достигнет нижнего предела в 2023 году… но, несмотря на все сложности, Азиатско-Тихоокеанский регион остается динамично развивающимся», — отмечает глава Азиатско-Тихоокеанского департамента МВФ Кришна Шринивасан.

Этот прогноз можно отнести и к РФ. Страна сделала пусть и во многом вынужденный, но оказавшийся верным поворот на Восток, и сотрудничество со странами Азии, которые сегодня активно развиваются может стать важным направлением в экономике.

Для успеха потребуется перестроить и финансовые, и хозяйственные сферы. Одна из главных проблем – расчёты за проданные товары. Нужно прийти к соглашению о валюте этих расчётов. Это поможет бытро адаптироваться в работе с зарубежными контрагентами и транспортно-логистической инфраструктурой.

Стоит отметить, что недавно МВФ спрогнозировал лучшие условия для экономики РФ. Прогноз по росту российской экономики не только оказался лучше собственной оценки фонда в октябре прошлого года, но и даже превысил ожидания российских экспертов и аналитиков. Апрельский прогноз МВФ на текущий год оказался неожиданно более оптимистичным. Вместо спада в 2,3% аналитики фонда ожидают пусть маленький, но рост российской экономики – до 0,3%. Следующий, 2024  год тоже в плюсе, хотя на него оптимизма не хватило – прогноз понижен до 2,3%.

Давление санкций менее значим, как всемирный спад. ВВП многих стран сокращаются и без России. По мнению независимого аналитика Дмитрия Адамидова, более положительный прогноз МВФ свидетельствует о том, что потолок цен на нефть и нефтепродукты не сработал.

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#Александр Мязин#Общество#Работа#Экономика#Деньги
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