Экономики в Азии увеличат ВВП и в России

Стоит отметить, что недавно МВФ спрогнозировал лучшие условия для экономики РФ. Прогноз по росту российской экономики не только оказался лучше собственной оценки фонда в октябре прошлого года, но и даже превысил ожидания российских экспертов и аналитиков. Апрельский прогноз МВФ на текущий год оказался неожиданно более оптимистичным. Вместо спада в 2,3% аналитики фонда ожидают пусть маленький, но рост российской экономики – до 0,3%. Следующий, 2024 год тоже в плюсе, хотя на него оптимизма не хватило – прогноз понижен до 2,3%.