nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Россия строит пять новых заводов для производства детских товаров и игрушек

20 апреля 2023, 11:09
Они появятся в Московской и Кировской областях, а также в Башкирии.

Как сообщили Известия, мощности предприятий позволят производителям наращивать объемы выпуска на 10-20% и увеличивать свою долю на прилавках магазинов до 44%.

Отрасль детских товаров в России сегодня на 66% зависит от импорта, но уход европейских и американских брендов открывает возможности для китайских изделий. Эксперты считают, что увеличение производства поможет сохранить баланс на рынке и способствует развитию отечественной промышленности.

Подпишитесь
В Тюмени в этом году могут отменить Парад Победы
Сегодня, 06:56
«Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в новом формате
Сегодня, 06:35
«Рябцев против Кухарука»: как прошел процесс по иску против главы города
Сегодня, 11:12
Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ
Вчера, 06:06
Сотрудники полиции дежурят у тюменских школ. Что случилось?
Сегодня, 04:49
У известной тюменской птицефабрики значительно упала выручка
Сегодня, 04:01