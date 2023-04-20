Россия строит пять новых заводов для производства детских товаров и игрушек

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Как сообщили Известия, мощности предприятий позволят производителям наращивать объемы выпуска на 10-20% и увеличивать свою долю на прилавках магазинов до 44%.
Отрасль детских товаров в России сегодня на 66% зависит от импорта, но уход европейских и американских брендов открывает возможности для китайских изделий. Эксперты считают, что увеличение производства поможет сохранить баланс на рынке и способствует развитию отечественной промышленности.