Председатель гордумы проголосовал за дизайн-проекты благоустройства территорий Тюмени

Два из пяти предложенных для голосования общественных пространства - Парк Константина Логунова в микрорайоне Суходольский и Энергостроителей, 10 - расположены в избирательном округе депутата Александра Григорьева. Озелененная зона по улице Московский тракт, 163 входит в округ депутата Екатерины Вешкурцевой, «зеленый уголок» на Мусоргского, 40 – в округ Андрея Потапова, сквер Леонида Згерского располагается в центре Тюмени по адресу: улица Республики, 29 и находится в ведении депутатов по единому избирательному округу городской Думы.