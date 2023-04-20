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Председатель гордумы проголосовал за дизайн-проекты благоустройства территорий Тюмени

20 апреля 2023, 10:51
Фото: Евгений Заболотный
Онлайн-голосование проходит на платформе Министерства строительства РФ 72.gorodsreda.ru. Горожанам предлагается до конца мая выбрать один из двух дизайн-проектов для пяти «зеленых уголков». Проекты - победители голосования будут реализованы в 2024 году.
Тюменцы всегда были активны в вопросах благоустройства города, им небезразлично, как будет развиваться Тюмень, - отметил председатель городской Думы Евгений Заболотный. – Голосование занимает всего пару минут, но значение результатов важно для продолжения формирования комфортной городской среды.

Два из пяти предложенных для голосования общественных пространства - Парк Константина Логунова в микрорайоне Суходольский и Энергостроителей, 10 - расположены в избирательном округе депутата Александра Григорьева. Озелененная зона по улице Московский тракт, 163 входит в округ депутата Екатерины Вешкурцевой, «зеленый уголок» на Мусоргского, 40 – в округ  Андрея Потапова, сквер Леонида Згерского располагается в центре Тюмени по адресу: улица Республики, 29 и находится в ведении депутатов по единому избирательному округу городской Думы.

Территории, за которые предлагается проголосовать в этом году, были отобраны тюменцами в январе 2022 года на портале «Я решаю!». Тогда к опросу присоединились почти десять тысяч человек.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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