Председатель гордумы проголосовал за дизайн-проекты благоустройства территорий Тюмени

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Тюменцы всегда были активны в вопросах благоустройства города, им небезразлично, как будет развиваться Тюмень, - отметил председатель городской Думы Евгений Заболотный. – Голосование занимает всего пару минут, но значение результатов важно для продолжения формирования комфортной городской среды.
Два из пяти предложенных для голосования общественных пространства - Парк Константина Логунова в микрорайоне Суходольский и Энергостроителей, 10 - расположены в избирательном округе депутата Александра Григорьева. Озелененная зона по улице Московский тракт, 163 входит в округ депутата Екатерины Вешкурцевой, «зеленый уголок» на Мусоргского, 40 – в округ Андрея Потапова, сквер Леонида Згерского располагается в центре Тюмени по адресу: улица Республики, 29 и находится в ведении депутатов по единому избирательному округу городской Думы.
Территории, за которые предлагается проголосовать в этом году, были отобраны тюменцами в январе 2022 года на портале «Я решаю!». Тогда к опросу присоединились почти десять тысяч человек.