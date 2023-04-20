«Позывной „Журавли“: показ многосерийной военной драмы стартует на „Иви“ 25 апреля

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Основой для сюжета сериала послужили реальные события, которые разворачивались в разгар войны — в 1943 году — на Смоленском направлении фронта. На «Иви» выйдут все 4 серии картины — еще до ее телепремьеры, которая позже состоится на канале НТВ.
Сейчас невозможно воссоздать сильную проникновенную атмосферу, характерную для военных фильмов, созданных советским кинематографом и полюбившихся всем зрителям, признается генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Но перед командой проекта стояла другая цель — сохранить память о Великой Отечественной войне, написав сценарий и рассказав о событиях того времени на собственном киноязыке, сообщает gorod55.ru.
Зрители сериала увидят в ролях: Игоря Угольникова, Сергея Пускепалиса, Сергея Чиркова, Владимира Веревочкина, Марка Вдовина, Александра Бухарова, Юлию Афанасьеву, Глеба Бочкова, Михаила Евланова, Алексея Шевченкова, Бесо Гатаева, Дмитрия Белоцерковского, Марию Звонареву, Александра Обласова, Марка-Малика Мурашкина, Николая Самсонова, Степана Лапина, Ульяну Лукину и других актеров.
По словам Владимира Веревочкина, участие в таком значимом проекте стало для него большой честью. Во время съемок актер ощущал большую ответственность. Он рассказал, что гордится своей ролью в этой сильной картине, которая многому его научила. «Вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал», — признался актер, выразив благодарность всей команде проекта за вклад в общее важное дело.
Игорь Угольников стал не только исполнителем одной из ролей в сериале — он также является его режиссером-постановщиком, автором сценария и продюсером. Вторым режиссером стал Александр Балахонов; в роли сопродюсера выступил Вадим Задорожный.
Угольников уверен, что и в наше время нельзя прекращать снимать фильмы о постоянной борьбе со смертью, которую вели на фронте советские разведчики. Он признался, что, изучая архивные материалы периода Великой Отечественной войны, был поражен храбростью и подвигами наших предков, о которых обязательно нужно рассказывать современной молодежи.