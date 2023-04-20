«Позывной „Журавли“: показ многосерийной военной драмы стартует на „Иви“ 25 апреля

По словам Владимира Веревочкина, участие в таком значимом проекте стало для него большой честью. Во время съемок актер ощущал большую ответственность. Он рассказал, что гордится своей ролью в этой сильной картине, которая многому его научила. «Вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал», — признался актер, выразив благодарность всей команде проекта за вклад в общее важное дело.