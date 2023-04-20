Отчет губернатора о проделанной в 2022 году работе начался с минуты молчания

Александр Моор выступает сегодня с отчетом о результатах деятельности в 2022 году

Заседание губернатора Тюменской области началось с минуты молчания в память о погибших воинах в зоне СВО. Сегодня Александр Моор выступает с отчетом о результатах деятельности правительства в 2022 году. В первую очередь губернатор рассказал о мерах поддержки военных и их семей.

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