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Отчет губернатора о проделанной в 2022 году работе начался с минуты молчания

20 апреля 2023, 06:12
Фото: тг-канал информационного центра правительства Тюменской области

Александр Моор выступает сегодня с отчетом о результатах деятельности в 2022 году

Заседание губернатора Тюменской области началось с минуты молчания в память о погибших воинах в зоне СВО. Сегодня Александр Моор выступает с отчетом о результатах деятельности правительства в 2022 году. В первую очередь губернатор рассказал о мерах поддержки военных и их семей.
«Я поставил задачу перед региональными органами власти и муниципальных образований, чтобы семья каждого участника военной операции находилась в фокусе нашего внимания», – сказал глава региона.

Также губернатор отметил рост количества количество субъектов малого и среднего предпринимательства6 их в регионе уже более 68 000. Благодаря этому снижается уровень безработицы. В 2022 году  создано более 4 000 рабочих мест.

«Будет продолжена государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет средств областного бюджета, обеспечивающая закуп продукции у личных подсобных хозяйств по цене не менее 95% от цены реализации предприятиям-переработчикам», – сказал Моор.

Также губернатор отметил поддержку семей с детьми, пенсионеров и других незащищенных слоев населения.

«В области особое внимание уделяется мерам поддержки семьям с детьми. В прошлом году 17 000 семей получали ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка», – рассказал Александр Моор.

Для пенсионеров в области работает 14 стационарных организаций социального обслуживания на 3 497 мест.

 

 

#Олеся Киреева#Моор#Правительство Тюменской области#Тюмень#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Тюменская область#Александр Моор
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