Отчет губернатора о проделанной в 2022 году работе начался с минуты молчания

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:21
«Я поставил задачу перед региональными органами власти и муниципальных образований, чтобы семья каждого участника военной операции находилась в фокусе нашего внимания», – сказал глава региона.
Также губернатор отметил рост количества количество субъектов малого и среднего предпринимательства6 их в регионе уже более 68 000. Благодаря этому снижается уровень безработицы. В 2022 году создано более 4 000 рабочих мест.
«Будет продолжена государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет средств областного бюджета, обеспечивающая закуп продукции у личных подсобных хозяйств по цене не менее 95% от цены реализации предприятиям-переработчикам», – сказал Моор.
Также губернатор отметил поддержку семей с детьми, пенсионеров и других незащищенных слоев населения.
«В области особое внимание уделяется мерам поддержки семьям с детьми. В прошлом году 17 000 семей получали ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка», – рассказал Александр Моор.
Для пенсионеров в области работает 14 стационарных организаций социального обслуживания на 3 497 мест.