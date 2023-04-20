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Около Тюмени снова пожар, загорелась сухая трава. Фото

20 апреля 2023, 16:47
Фото: МЧС

Очередной ландшафтный пожар произошел около Тюмени

В Тюменском районе около п. Боровский загорелась сухая трава. По данным МЧС, ситуация находится под контролем.
Видео: МЧС
«Сообщение о возгорании поступило в 17 часов 30 минут 20 апреля 2023 года. В настоящее время пожар ликвидирован. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются», - сообщает МЧС по Тюменской области.

Здесь работают 5 единиц спецтехники. Это уже второй ландшафтный пожар около Тюмени на этой неделе. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются.

Ранее «Наш город» сообщал о ландшафтном пожаре около Тюмени 18 апреля.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Пожар#Пожары#Видео
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