Около Тюмени снова пожар, загорелась сухая трава. Фото

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
«Сообщение о возгорании поступило в 17 часов 30 минут 20 апреля 2023 года. В настоящее время пожар ликвидирован. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются», - сообщает МЧС по Тюменской области.
Здесь работают 5 единиц спецтехники. Это уже второй ландшафтный пожар около Тюмени на этой неделе. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются.
Ранее «Наш город» сообщал о ландшафтном пожаре около Тюмени 18 апреля.