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Новый мясной ресторан скоро откроется в Тюмени

20 апреля 2023, 10:20
Фото: 1MI

В Тюмени появится новый ресторан с открытой кухней и дровяной печью

В группе ВК «banki.ru.com» появилась информация об открытии нового ресторана в Тюмени. Его изюминкой станет кухня на открытом огне.

Сеть ресторанов «Горячий цех» (из Новосибирска) планирует открыться и в Тюмени в этом году. Представители организации полагают, что ёмкость рынка в областной столице очень привлекательна для бизнеса.

Предполагается, что новый ресторан заработает в помещении площадью 631 квадратный метр. Здесь разместят дровяную печь и гриль. В меню будет много рецептурных блюд из отрубей говядины, снятых рёбер. Ожидается, что ресторан заработает в ближайшие 6 месяцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что международная сеть магазинов дизайнерской одежды Lichi скоро откроется в Тюмени в ТРЦ «Кристалл».

Международная сеть магазинов дизайнерской одежды Lichi скоро откроется в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Погода#Погода в Тюмени
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