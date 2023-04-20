Новый мясной ресторан скоро откроется в Тюмени

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Сеть ресторанов «Горячий цех» (из Новосибирска) планирует открыться и в Тюмени в этом году. Представители организации полагают, что ёмкость рынка в областной столице очень привлекательна для бизнеса.
Предполагается, что новый ресторан заработает в помещении площадью 631 квадратный метр. Здесь разместят дровяную печь и гриль. В меню будет много рецептурных блюд из отрубей говядины, снятых рёбер. Ожидается, что ресторан заработает в ближайшие 6 месяцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что международная сеть магазинов дизайнерской одежды Lichi скоро откроется в Тюмени в ТРЦ «Кристалл».