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Недееспособную тюменку наказали за найденную банковскую карту

20 апреля 2023, 16:55
Фото: 1MI

Женщину-инвалида осудили за покупку товаров с чужой карты в тюменском магазине

Ялуторовский районный суд вынес приговор женщине-инвалиду, которая нашла на улице банковскую карту и совершила с неё покупку на сумму более 6 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе тюменских судов.
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Суд

В ведомстве рассказали, что местная жительница имела инвалидность третьей группы и состояла на учёте у психиатра. С помощью найденной карты она приобрела товары в магазине «Шанс-3», тем самым причинив пострадавшему значительный материальный ущерб.

Обвиняемая признала вину в суде. Ей назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год.

Ранее «Наш город» писал, что тюменца будут судить за кражу 100 тысяч рублей, которую он совершил путем обмана у 91-летней пенсионерки.

 

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#Елена Чебоксарова#Суд#Кража денег#Карта#Ярковский район#Инвалиды#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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