Недееспособную тюменку наказали за найденную банковскую карту

Женщину-инвалида осудили за покупку товаров с чужой карты в тюменском магазине

Ялуторовский районный суд вынес приговор женщине-инвалиду, которая нашла на улице банковскую карту и совершила с неё покупку на сумму более 6 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе тюменских судов.

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