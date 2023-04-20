Недееспособную тюменку наказали за найденную банковскую карту

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
В ведомстве рассказали, что местная жительница имела инвалидность третьей группы и состояла на учёте у психиатра. С помощью найденной карты она приобрела товары в магазине «Шанс-3», тем самым причинив пострадавшему значительный материальный ущерб.
Обвиняемая признала вину в суде. Ей назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год.
Ранее «Наш город» писал, что тюменца будут судить за кражу 100 тысяч рублей, которую он совершил путем обмана у 91-летней пенсионерки.