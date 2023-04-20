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Недалеко от Тюмени обнаружили скифский курган

20 апреля 2023, 10:29
Фото: 1MI

В Тюменской области обнаружен скифский курган

Депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин 20 апреля сообщил об обнаружении скифского кургана в Тюменском районе. По данным URA.RU, он выступил на заседании регионального парламента.

Находка имеет важную культурную ценность.

«Его нашли на четырех участках, выделенных бесплатно многодетным семьям», — сообщил Владимир Ковин.

Стоит отметить, что депутат попросил выделить 4 тюменским семьям новые участки для строительства дома. Необходимые поправки в региональный закон были приняты 20 апреля.

Ещё в 2008 году «Наш город» сообщал, что по приказу губернатора с 1711 по 1719 годы на территории Сибири раскапывались многочисленные скифские курганы.

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