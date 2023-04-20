Недалеко от Тюмени обнаружили скифский курган

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Находка имеет важную культурную ценность.
«Его нашли на четырех участках, выделенных бесплатно многодетным семьям», — сообщил Владимир Ковин.
Стоит отметить, что депутат попросил выделить 4 тюменским семьям новые участки для строительства дома. Необходимые поправки в региональный закон были приняты 20 апреля.
Ещё в 2008 году «Наш город» сообщал, что по приказу губернатора с 1711 по 1719 годы на территории Сибири раскапывались многочисленные скифские курганы.