На Тюмень обрушится сильнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По словам метеорологов, у метеозаивисимых людей могут возникнуть головные боли, снижение внимания и работоспособности, сонливость, слабость. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и отдыхать.
Следующая магнитная буря обрушится на Тюменскую область 26 апреля. Ее сила достигнет пяти баллов.
В эти дни возможно ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей: головная боль, слабость, снижение внимания и работоспособности, сонливость.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени в ночь с 21 на 22 апреля смогут наблюдать уникальный метеоритный дождь. Число падающих звезд в час в этот день достигнет восемнадцати.