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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

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На Тюмень обрушится сильнейшая магнитная буря

20 апреля 2023, 07:27
Фото: ЧС Тюмень

На Тюмень сегодня обрушится магнитная буря

Жителей Тюмени предупредили о предстоящих магнитных бурях. Геомагнитная буря силой 4 балла будет бушевать сегодня 20 апреля. Она начнется с полудня и продлится до девяти часов вечера.
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Тюмень

По словам метеорологов, у метеозаивисимых людей могут возникнуть головные боли, снижение внимания и работоспособности, сонливость, слабость. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и отдыхать.

Следующая магнитная буря обрушится на Тюменскую область 26 апреля. Ее сила достигнет пяти баллов.

В эти дни возможно ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей: головная боль, слабость, снижение внимания и работоспособности, сонливость.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени в ночь с 21 на 22 апреля смогут наблюдать уникальный метеоритный дождь. Число падающих звезд в час в этот день достигнет восемнадцати.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря#Тюмень#Тюменская область#Здоровье
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