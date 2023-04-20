Людям нечем дышать: около Тюмени в ДНТ «Березка-3» высыпали горы мусора. Фото

Дачники ДНТ «Берёзка-3» не довольны мусором и отходами, которые сбрасывают рядом с их участками. По некоторым местным дорогам уже «не проедет ни скорая, ни пожарная машина». В сложившейся ситуации обвиняют председателя ДНТ «Берёзка-3».