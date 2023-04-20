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Людям нечем дышать: около Тюмени в ДНТ «Березка-3» высыпали горы мусора. Фото

20 апреля 2023, 14:13
Фото: Скрин паблика "Типичная Тюмень"

Тюменцы просят спасти их от мусорных гор. Им уже сложно дышать

Недалеко от областной столицы в ДНТ «Берёзка-3» на участки высыпают горы строительного мусора. По данным подписчика паблика «Типичная Тюмень», некоторые дачники уже жалуются, что им нечем дышать.
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Фото: Скрин паблика "Типичная Тюмень"
«Нас засыпают мусором! Рубрика день Березка-3. Не так давно мы писали, про ртутные лампы! И про отписки от органов власти, которые его прикрывают. Теперь нас решили засыпать мусором, по самое горло», - отмечает подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Дачники ДНТ «Берёзка-3» не довольны мусором и отходами, которые сбрасывают рядом с их участками. По некоторым местным дорогам уже «не проедет ни скорая, ни пожарная машина». В сложившейся ситуации обвиняют председателя ДНТ «Берёзка-3».

14 апреля «Наш город» сообщал, что около Тюмени за миллионы рублей продают дома на зараженной ртутью земле в ДНТ «Берёзка-3». Отходы захоронили 3 года назад на одном из участков.

В Тюмени за миллионы рублей выставили на продажу дома на земле, загрязненной ртутью
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#Александр Мязин#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги
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