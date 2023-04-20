Людям нечем дышать: около Тюмени в ДНТ «Березка-3» высыпали горы мусора. Фото

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
«Нас засыпают мусором! Рубрика день Березка-3. Не так давно мы писали, про ртутные лампы! И про отписки от органов власти, которые его прикрывают. Теперь нас решили засыпать мусором, по самое горло», - отмечает подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Дачники ДНТ «Берёзка-3» не довольны мусором и отходами, которые сбрасывают рядом с их участками. По некоторым местным дорогам уже «не проедет ни скорая, ни пожарная машина». В сложившейся ситуации обвиняют председателя ДНТ «Берёзка-3».
14 апреля «Наш город» сообщал, что около Тюмени за миллионы рублей продают дома на зараженной ртутью земле в ДНТ «Берёзка-3». Отходы захоронили 3 года назад на одном из участков.