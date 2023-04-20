«Лада» всмятку: в Тюмени на Николая Чаплина машина протаранила ВАЗ. Фото

Автомобиль получил серьезные повреждения, удар пришёлся в правый бок. «Лада» полностью обездвижена. О втором участнике ДТП ничего не сообщается. В ГИБДД информация о дорожном происшествии пока не поступала, скорее всего, водитель серьёзно не пострадал.