«Лада» всмятку: в Тюмени на Николая Чаплина машина протаранила ВАЗ. Фото

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Всё произошло на улице Николая Чаплина, 117.
Автомобиль получил серьезные повреждения, удар пришёлся в правый бок. «Лада» полностью обездвижена. О втором участнике ДТП ничего не сообщается. В ГИБДД информация о дорожном происшествии пока не поступала, скорее всего, водитель серьёзно не пострадал.
Ранее «Наш город» отмечал, что в среду Внедорожник УАЗ опрокинулся на правый бок после аварии на улице Вишнёвой. В неё въехала «Газель», причины аварии выясняются.