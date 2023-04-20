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«Лада» всмятку: в Тюмени на Николая Чаплина машина протаранила ВАЗ. Фото

20 апреля 2023, 13:19
Фото: 2ГИС

«Ладу» сплющило после серьёзного ДТП на Николая Чаплина в Тюмени. Фото

В областной столице 20 апреля около 17 часов произошло ДТП с «Ладой». От сильного удара машину отбросило с дороги, сообщают пользователи сервиса 2ГИС.

Всё произошло на улице Николая Чаплина, 117. 

Автомобиль получил серьезные повреждения, удар пришёлся в правый бок. «Лада» полностью обездвижена. О втором участнике ДТП ничего не сообщается. В ГИБДД информация о дорожном происшествии пока не поступала, скорее всего, водитель серьёзно не пострадал.

Ранее «Наш город» отмечал, что в среду Внедорожник УАЗ опрокинулся на правый бок после аварии на улице Вишнёвой. В неё въехала «Газель», причины аварии выясняются.

УАЗ опрокинулся набок после ДТП с «Газелью» в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Экономика#Происшествия#Цены
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