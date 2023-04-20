Известный герой СВО станет депутатом гордумы

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
Modified Сегодня, 02:43
Updated Сегодня, 02:43
В региональном отделении партии «ЕР» изданию рассказали, что среди участников спецоперации в настоящее время много желающих получить депутатский мандат. Рустаму Сайфуллину, который выдвигается по списку партии, а не по одномандатному округу, место в гордуме обеспечено.
Рустам Сайфуллин — участник боевых действий на Донбассе, в Чечне и Сирии. Дважды был тяжело ранен в зоне СВО. За храбрость и мужество получил звание Героя РФ и удостоился медали «Золотая Звезда».
Ранее «Наш город» писал, что Сайфуллин рассказал о своих подвигах в документальном фильме.