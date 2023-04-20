Известный герой СВО станет депутатом гордумы

В региональном отделении партии «ЕР» изданию рассказали, что среди участников спецоперации в настоящее время много желающих получить депутатский мандат. Рустаму Сайфуллину, который выдвигается по списку партии, а не по одномандатному округу, место в гордуме обеспечено.