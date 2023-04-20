nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:43

Updated Сегодня, 02:43

Изображение материала

Известный герой СВО станет депутатом гордумы

20 апреля 2023, 02:43
Фото: 1MI

Рустам Сайфуллин претендует занять кресло депутата в тюменской думе

Уроженец Вагайского района Рустам Сайфуллин решил зарегистрироваться для участия в праймериз «Единой России» как кандидат в тюменскую думу. Об этом сообщает URA.RU.

В региональном отделении партии «ЕР» изданию рассказали, что среди участников спецоперации в настоящее время много желающих получить депутатский мандат. Рустаму Сайфуллину, который выдвигается по списку партии, а не по одномандатному округу, место в гордуме обеспечено.

Рустам Сайфуллин — участник боевых действий на Донбассе, в Чечне и Сирии. Дважды был тяжело ранен в зоне СВО. За храбрость и мужество получил звание Героя РФ и удостоился медали «Золотая Звезда».

Ранее «Наш город» писал, что Сайфуллин рассказал о своих подвигах в документальном фильме.

Читайте также:
Дважды раненый в бою тюменец рассказал о своих подвигах в фильме
#Елена Чебоксарова#Кандидаты в депутаты#Гордума#Герой России#СВО#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской
Вчера, 06:46
Он мог разрушиться: УК срочно устранила потоп в доме на Дзержинского в Тюмени. Фото
Вчера, 13:19
В связи с капремонтом до октября перекроют дорогу на улице Голышева в Тюмени
Вчера, 12:58
Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ
Вчера, 06:06
«Рябцев vs Кухарук»: общественник судится с главой города
Вчера, 09:03
Десятки стрелков набирает тюменский военный комиссариат для службы по контракту
Вчера, 11:24