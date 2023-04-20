Фонд Росконгресс и Курчатовский институт займутся совместными проектами

Александр Стуглев, председатель правления и директор Фонда Росконгресс, отметил, что учреждения сотрудничают уже на протяжении многих лет, участвуя в различных международных мероприятиях. Теперь стороны лишь формализуют свои отношения. Стуглев выразил уверенность в том, что соглашение поможет вывести научные конференции и форумы на серьезный стандарт и способствует развитию научных исследований.