Фонд Росконгресс и Курчатовский институт займутся совместными проектами

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Институт выступит стратегическим научным партнером фонда, формируя концепцию и научную повестку мероприятий, а также состав участников. Кроме того, партнеры будут оказывать друг другу экспертную и консультационную поддержку и сотрудничать в информационной сфере, пишет inkazan.ru.
Александр Стуглев, председатель правления и директор Фонда Росконгресс, отметил, что учреждения сотрудничают уже на протяжении многих лет, участвуя в различных международных мероприятиях. Теперь стороны лишь формализуют свои отношения. Стуглев выразил уверенность в том, что соглашение поможет вывести научные конференции и форумы на серьезный стандарт и способствует развитию научных исследований.
Марат Камболов, директор Курчатовского института, также поделился уверенностью в успешном сотрудничестве и отметил, что мероприятия Фонда Росконгресс являются отличными площадками для презентации новейших российских технологий и разработок. Он добавил, что сотрудничество авторитетных институтов развития будет способствовать укреплению российской государственности в рамках нового многополярного суверенного мира.