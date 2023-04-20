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Фонд Росконгресс и Курчатовский институт займутся совместными проектами

20 апреля 2023, 11:33
Фото: РИА
В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Курчатовским институтом и Фондом Росконгресс, стороны будут взаимодействовать в организации и проведении конгрессно-выставочных мероприятий научно-технологической направленности.

Институт выступит стратегическим научным партнером фонда, формируя концепцию и научную повестку мероприятий, а также состав участников. Кроме того, партнеры будут оказывать друг другу экспертную и консультационную поддержку и сотрудничать в информационной сфере, пишет inkazan.ru.

Александр Стуглев, председатель правления и директор Фонда Росконгресс, отметил, что учреждения сотрудничают уже на протяжении многих лет, участвуя в различных международных мероприятиях. Теперь стороны лишь формализуют свои отношения. Стуглев выразил уверенность в том, что соглашение поможет вывести научные конференции и форумы на серьезный стандарт и способствует развитию научных исследований.

Марат Камболов, директор Курчатовского института, также поделился уверенностью в успешном сотрудничестве и отметил, что мероприятия Фонда Росконгресс являются отличными площадками для презентации новейших российских технологий и разработок. Он добавил, что сотрудничество авторитетных институтов развития будет способствовать укреплению российской государственности в рамках нового многополярного суверенного мира.

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