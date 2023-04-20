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Published Сегодня, 16:41

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Домашние питомцы остались без кормов, наполнителей и препаратов от клещей

20 апреля 2023, 16:41
Фото: 1MI

Владельцы домашних животных в Тюмени остались без кормов из-за санкций

Известные импортные корма и препараты от клещей для домашних питомцев исчезли из зоомагазинов, также перестали продаваться некоторые наполнители. Об информирует URA.RU.

Представитель «Сытой морды» рассказал, что из Тюмени ушли многие европейские марки. Взамен продавцы предлагают покупателям отечественные аналоги. Исчезли диетические корма немецкого бреда «Royal Canin», а также «Versele-Lada», «Padovan».

Кроме того, теперь в дефиците таблетки от клещей из США «Бравекто». В настоящее время самый сезон, и тюменцы остро ощущают отсутствие препаратов.

Также исчезли из продажи некоторые кошачьи наполнители, например, «Fresh Step», и хозяевам стало трудно найти им замену.

Ранее «Наш город» писал, что мобилизованные тюменцы смогут отдать своих питомцев в приюты, которым регулярно оказывают помощь волонтеры.

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#Елена Чебоксарова#Питомцы#Животные#Домашние животные#Хозяева#Тюменцы#Общество#Новости тюмени
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