Домашние питомцы остались без кормов, наполнителей и препаратов от клещей

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Представитель «Сытой морды» рассказал, что из Тюмени ушли многие европейские марки. Взамен продавцы предлагают покупателям отечественные аналоги. Исчезли диетические корма немецкого бреда «Royal Canin», а также «Versele-Lada», «Padovan».
Кроме того, теперь в дефиците таблетки от клещей из США «Бравекто». В настоящее время самый сезон, и тюменцы остро ощущают отсутствие препаратов.
Также исчезли из продажи некоторые кошачьи наполнители, например, «Fresh Step», и хозяевам стало трудно найти им замену.
Ранее «Наш город» писал, что мобилизованные тюменцы смогут отдать своих питомцев в приюты, которым регулярно оказывают помощь волонтеры.