Дмитрий Артюхов подвел итоги пятилетней работы и обозначил планы развития Ямала

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Так, глава региона объявил о старте проекта «Ямал-100».
Через семь лет, в 2030 году, Ямал будет отмечать столетний юбилей. Это серьезная, знаковая дата. Цифра 100 станет не просто символом движения к очередному рубежу нашей общей истории. «Ямал-100» – это ориентир на новые стандарты развития, новое качество жизни северян, - отметил Дмитрий Артюхов.
Значительная часть доклада посвящена жителям округа, которые выполняют воинский долг в зоне спецоперации. Губернатор выразил благодарность военнослужащим и поделился героическими подвигами ямальцев, которые ценой собственной жизни спасали товарищей. Артюхов поручил обустраивать памятные места и присваивать имена земляков-героев объектам по всему региону.
В округе действует 40 мер поддержки военнослужащим и их родственникам. Они постоянно дополняются. Ямал регулярно отправляет гуманитарную помощь нашим защитникам и мирным жителям Донбасса – ушло более 300 тонн грузов.
Ямалу доверили восстановление Волновахского района, считаю его нашим 14 муниципалитетом. Когда приехал туда в первый раз, казалось, что вернуть привычную жизнь на эти улицы невозможно. Отступая, украинские националисты не пощадили никого, уничтожали все вокруг. Наши строители незамедлительно приступили к работе. Результат уже очевиден. И важнейший показатель того, что жизнь налаживается, – люди возвращаются в свой родной город, - поделился губернатор округа. Ямальцы восстанавливают 49 объектов в подшефном регионе.
Возвращаясь к региональной повестке, Дмитрий Артюхов обозначил три сферы, которые являются приоритетными – жилье, дороги и медицина. Так, к 2025 году округ избавится от миллиона квадратных метров аварийного жилья. Новой недвижимостью обзаведутся более 20 тысяч семей. Сегодня эта задача выполнена наполовину.
Что касается дорожного хозяйства, за пять лет в округе привели в нормативное состояние более тысячи километров. В этом году ремонт завершится еще на 200 километрах.
В сфере здравоохранения в регионе реализуют программу по строительству медицинских учреждений. Для вывода ямальской медицины на новый уровень, в больницах округа проводят масштабное обновление оборудования.
В финале доклада Дмитрий Артюхов подчеркнул, что главная цель – создать новое качество жизни на Ямале.
Северяне – наследники победителей, люди с уникальной волей к достижению, на первый взгляд, невыполнимых целей. И поэтому я верю в Новый Ямал и в то, что мы сможем построить на этой суровой северной земле для своих детей и внуков самое лучшее будущее, - резюмировал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.