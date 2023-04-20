Дмитрий Артюхов подвел итоги пятилетней работы и обозначил планы развития Ямала

Возвращаясь к региональной повестке, Дмитрий Артюхов обозначил три сферы, которые являются приоритетными – жилье, дороги и медицина. Так, к 2025 году округ избавится от миллиона квадратных метров аварийного жилья. Новой недвижимостью обзаведутся более 20 тысяч семей. Сегодня эта задача выполнена наполовину.

Что касается дорожного хозяйства, за пять лет в округе привели в нормативное состояние более тысячи километров. В этом году ремонт завершится еще на 200 километрах.