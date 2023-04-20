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Дмитрий Артюхов подвел итоги пятилетней работы и обозначил планы развития Ямала

20 апреля 2023, 11:36
Фото: Фото Правительства ЯНАО

Губернатор объявил о старте проекта "Ямал-100"

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил с ежегодным докладом о положении дел в автономном округе. Он подвел итоги пятилетней работы и озвучил планы, которые региону предстоит выполнить.

Так, глава региона объявил о старте проекта «Ямал-100». 

Через семь лет, в 2030 году, Ямал будет отмечать столетний юбилей. Это серьезная, знаковая дата. Цифра 100 станет не просто символом движения к очередному рубежу нашей общей истории. «Ямал-100» – это ориентир на новые стандарты развития, новое качество жизни северян, - отметил Дмитрий Артюхов. 

Значительная часть доклада посвящена жителям округа, которые выполняют воинский долг в зоне спецоперации. Губернатор выразил благодарность военнослужащим и поделился героическими подвигами ямальцев, которые ценой собственной жизни спасали товарищей. Артюхов поручил обустраивать памятные места и присваивать имена земляков-героев объектам по всему региону.

В округе действует 40 мер поддержки военнослужащим и их родственникам. Они постоянно дополняются. Ямал регулярно отправляет гуманитарную помощь нашим защитникам и мирным жителям Донбасса – ушло более 300 тонн грузов. 

Ямалу доверили восстановление Волновахского района, считаю его нашим 14 муниципалитетом. Когда приехал туда в первый раз, казалось, что вернуть привычную жизнь на эти улицы невозможно. Отступая, украинские националисты не пощадили никого, уничтожали все вокруг. Наши строители незамедлительно приступили к работе. Результат уже очевиден. И важнейший показатель того, что жизнь налаживается, – люди возвращаются в свой родной город, - поделился губернатор округа. Ямальцы восстанавливают 49 объектов в подшефном регионе. 

Возвращаясь к региональной повестке, Дмитрий Артюхов обозначил три сферы, которые являются приоритетными – жилье, дороги и медицина.  Так, к 2025 году округ избавится от миллиона квадратных метров аварийного жилья. Новой недвижимостью обзаведутся более 20 тысяч семей. Сегодня эта задача выполнена наполовину. 
Что касается дорожного хозяйства, за пять лет в округе привели в нормативное состояние более тысячи километров. В этом году ремонт завершится еще на 200 километрах. 

В сфере здравоохранения в регионе реализуют программу по строительству медицинских учреждений. Для вывода ямальской медицины на новый уровень, в больницах округа проводят масштабное обновление оборудования. 

В финале доклада Дмитрий Артюхов подчеркнул, что главная цель – создать новое качество жизни на Ямале. 

Северяне – наследники победителей, люди с уникальной волей к достижению, на первый взгляд, невыполнимых целей. И поэтому я верю в Новый Ямал и в то, что мы сможем построить на этой суровой северной земле для своих детей и внуков самое лучшее будущее, - резюмировал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
#Александр Мязин#Общество#Работа#Деньги
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