Будьте острожны: сегодня в Тюмени отключат около 10 светофоров

С 8.00 до 17.00 светофоры отключат на нескольких перекрестках улиц: Комсомольской и Свердлова, Свердлова и Даудельной, Свердлова и Елецкой, 50 лет Октября и Пермякова, Пермякова и Харьковской, Черепанова и Ямской, а также на Ямской, 2а.