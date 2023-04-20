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Будьте острожны: сегодня в Тюмени отключат около 10 светофоров

20 апреля 2023, 01:14
Фото: МКУ "Тюменьгортранс "

Светофоры по Свердлова и на других улицах отключат 20 апреля в Тюмени

Восемь светофорных объектов могут погаснуть на улицах Тюмени 20 апреля в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

С 8.00 до 17.00 светофоры отключат на нескольких перекрестках улиц: Комсомольской и Свердлова, Свердлова и Даудельной, Свердлова и Елецкой, 50 лет Октября и Пермякова, Пермякова и Харьковской, Черепанова и Ямской, а также на Ямской, 2а.

А с 9.00 до 17.00 возможны плановые отключения на пересечении улиц Дамбовской и Губкина.

В связи с тем, что в городе поганут сразу несколько светофоров, автомобилистам и пешеходам следует быть крайне осторожными, чтобы не попасть в ДТП.

Ранее «Наш город» писал, что вчера вечером «Газель» столкнулась с внедрожником, который опрокинулся набок.

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#Елена Чебоксарова#Отключения светофоров#Автомобилисты#Общество#Безопасность на дорогах#Новости тюмени#Тюменцы#Водители
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