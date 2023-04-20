Будьте острожны: сегодня в Тюмени отключат около 10 светофоров

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:14
С 8.00 до 17.00 светофоры отключат на нескольких перекрестках улиц: Комсомольской и Свердлова, Свердлова и Даудельной, Свердлова и Елецкой, 50 лет Октября и Пермякова, Пермякова и Харьковской, Черепанова и Ямской, а также на Ямской, 2а.
А с 9.00 до 17.00 возможны плановые отключения на пересечении улиц Дамбовской и Губкина.
В связи с тем, что в городе поганут сразу несколько светофоров, автомобилистам и пешеходам следует быть крайне осторожными, чтобы не попасть в ДТП.
Ранее «Наш город» писал, что вчера вечером «Газель» столкнулась с внедрожником, который опрокинулся набок.