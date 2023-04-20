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"Арктур" - новый подвид COVID-19 в России, но не является опасным

20 апреля 2023, 07:12
Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 держится на невысоком уровне, но все же постоянно появляются новые варианты вируса.

По словам ученого, новый подвид коронавируса "арктур" не представляет угрозы для возникновения новой волны заболевания, пишут NEWS.ru.

В России уже зарегистрировано более 600 мутаций коронавируса, среди которых находится и "арктур". Вирус, как известно, имеет высокую изменчивость, но пока не было выявлено особой заразности или опасности нового подвида. Альтштейн отметил, что хотя будут продолжаться появления новых вариантов вируса, они не приведут к росту заболеваемости в целом.

Ранее в России были зафиксированы первые случаи заражения новым подвидом "арктур". Однако, Роспотребнадзор сообщил, что вариант может быть заразным, но заболевание при нем протекает в легкой форме. Поэтому введение каких-либо ограничений в связи с появлением нового вида коронавируса не требуется.

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