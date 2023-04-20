"Арктур" - новый подвид COVID-19 в России, но не является опасным

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По словам ученого, новый подвид коронавируса "арктур" не представляет угрозы для возникновения новой волны заболевания, пишут NEWS.ru.
В России уже зарегистрировано более 600 мутаций коронавируса, среди которых находится и "арктур". Вирус, как известно, имеет высокую изменчивость, но пока не было выявлено особой заразности или опасности нового подвида. Альтштейн отметил, что хотя будут продолжаться появления новых вариантов вируса, они не приведут к росту заболеваемости в целом.
Ранее в России были зафиксированы первые случаи заражения новым подвидом "арктур". Однако, Роспотребнадзор сообщил, что вариант может быть заразным, но заболевание при нем протекает в легкой форме. Поэтому введение каких-либо ограничений в связи с появлением нового вида коронавируса не требуется.