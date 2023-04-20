"Арктур" - новый подвид COVID-19 в России, но не является опасным

В России уже зарегистрировано более 600 мутаций коронавируса, среди которых находится и "арктур". Вирус, как известно, имеет высокую изменчивость, но пока не было выявлено особой заразности или опасности нового подвида. Альтштейн отметил, что хотя будут продолжаться появления новых вариантов вируса, они не приведут к росту заболеваемости в целом.