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Амфитеатр, 40 крупномерных деревьев и шезлонги появятся в историческом центре Тюмени

20 апреля 2023, 11:33
Фото: 1MI

На улице Республики появятся амфитеатр, 40 крупномерных деревьев и шезлонги. Фото

На улице Республики, 21, появится амфитеатр и шезлонги. По данным паблика «Тюмень – наш дом», между Тюменским государственным институтом культуры и аптекой № 1 появится пространство для отдыха.

Все работы ведутся поэтапно. В четверг заместитель главы города Тюмени Петр Вагин встретился с представителями управ. На данный момент подрядчики работают у дома № 21 по улице Республики и в Школьном сквере.

Один из самых сложных проектов реализует ООО «Тюменьстройрегион». Работы ведутся в историческом месте, за ними пристально наблюдают местные жители.

«Заместитель главы города попросил строителей прислушиваться к мнению общественности, советы жителей могут быть полезны, ведь они лучше кого бы то ни было знакомы с нуждами и потребностями своего района. Например, сегодня специалистам управы Центрального округа было предложено подумать над организацией транзитного прохода с благоустраиваемой пешеходной зоны до улицы Челюскинцев», - сообщают представители администрации города. 

Выставочные пространства появятся в зелёном уголке около аптеки №1. Здесь же разместят амфитеатр, под модульным навесом планируют соорудить зоны с вендинговыми автоматами, скамейки, урны, городские качели.

Около дома №21 высадят 40 крупномерных деревьев, поставят шезлонги. На данный момент рабочие восстанавливают кирпичную стену протяжённостью 50 метров. Её нужно восстановить и сохранить исторический колорит. Рыхлые и ослабленные трещинами участки в ближайшее время будут заменены. Здесь создадут малые архитектурные формы, опоры освещения для будущего сквера.

Ранее «Наш город» сообщал, что легендарные весы «Тюмень» станут арт-объектом в «Сквере равновесия». Тюменские строители сделают детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, зоны для выгула собак. Все работы закончат до ноября этого года.

Легендарные весы «Тюмень» станут арт-объектом в «Сквере равновесия»
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