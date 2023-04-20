Амфитеатр, 40 крупномерных деревьев и шезлонги появятся в историческом центре Тюмени

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Все работы ведутся поэтапно. В четверг заместитель главы города Тюмени Петр Вагин встретился с представителями управ. На данный момент подрядчики работают у дома № 21 по улице Республики и в Школьном сквере.
Один из самых сложных проектов реализует ООО «Тюменьстройрегион». Работы ведутся в историческом месте, за ними пристально наблюдают местные жители.
«Заместитель главы города попросил строителей прислушиваться к мнению общественности, советы жителей могут быть полезны, ведь они лучше кого бы то ни было знакомы с нуждами и потребностями своего района. Например, сегодня специалистам управы Центрального округа было предложено подумать над организацией транзитного прохода с благоустраиваемой пешеходной зоны до улицы Челюскинцев», - сообщают представители администрации города.
Выставочные пространства появятся в зелёном уголке около аптеки №1. Здесь же разместят амфитеатр, под модульным навесом планируют соорудить зоны с вендинговыми автоматами, скамейки, урны, городские качели.
Около дома №21 высадят 40 крупномерных деревьев, поставят шезлонги. На данный момент рабочие восстанавливают кирпичную стену протяжённостью 50 метров. Её нужно восстановить и сохранить исторический колорит. Рыхлые и ослабленные трещинами участки в ближайшее время будут заменены. Здесь создадут малые архитектурные формы, опоры освещения для будущего сквера.
Ранее «Наш город» сообщал, что легендарные весы «Тюмень» станут арт-объектом в «Сквере равновесия». Тюменские строители сделают детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, зоны для выгула собак. Все работы закончат до ноября этого года.