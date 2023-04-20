Амфитеатр, 40 крупномерных деревьев и шезлонги появятся в историческом центре Тюмени

Около дома №21 высадят 40 крупномерных деревьев, поставят шезлонги. На данный момент рабочие восстанавливают кирпичную стену протяжённостью 50 метров. Её нужно восстановить и сохранить исторический колорит. Рыхлые и ослабленные трещинами участки в ближайшее время будут заменены. Здесь создадут малые архитектурные формы, опоры освещения для будущего сквера.