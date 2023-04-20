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34-летнего тюменца будут судить за то, что обманул 91-летнюю пенсионерку

20 апреля 2023, 06:09
Фото: 1MI

34-летнего тюменца будут судить за обман 91-летней пенсионерки

34-летнего жителя Тюмени будут судить за мошенничество. Мужчине предъявлено обвинение в похищении у 91-летней пенсионерки 100 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, в марте этого года тюменцев вступил в сговор с неустановленными лицами. Мошенники использовали привычную схему «ваш родственник попал в ДТП». Аферисты вынудили пожилую женщину отдать им все имеющиеся у нее сбережения.

34-летний тюменцев в этой цепочки выполнял роль курьера — он получил от женщины 100 тысяч рублей и перечислил 90 тысяч соучастникам, оставив себе вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Преступление было раскрыто «по горячим следам» — в короткие сроки «курьер» был задержан в съёмной квартире, где скрывался от правоохранительных органов.

В настоящее время «курьер» находится в СИЗО. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных лиц материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в за последнюю неделю телефонные мошенники похитили у жителей Тюмени порядка 17 миллионов рублей. От аферистов пострадали 75 человек.

 

#Общество#Новости тюмени#Мошенники#Мошенничество#Похищения#Деньги#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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