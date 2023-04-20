34-летнего тюменца будут судить за то, что обманул 91-летнюю пенсионерку

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
По данным расследования, в марте этого года тюменцев вступил в сговор с неустановленными лицами. Мошенники использовали привычную схему «ваш родственник попал в ДТП». Аферисты вынудили пожилую женщину отдать им все имеющиеся у нее сбережения.
34-летний тюменцев в этой цепочки выполнял роль курьера — он получил от женщины 100 тысяч рублей и перечислил 90 тысяч соучастникам, оставив себе вознаграждение в 10 тысяч рублей.
Преступление было раскрыто «по горячим следам» — в короткие сроки «курьер» был задержан в съёмной квартире, где скрывался от правоохранительных органов.
В настоящее время «курьер» находится в СИЗО. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных лиц материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в за последнюю неделю телефонные мошенники похитили у жителей Тюмени порядка 17 миллионов рублей. От аферистов пострадали 75 человек.