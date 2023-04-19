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Выстрелы на Харьковской, мужчина упал с 3 этажа, тюменца осудили за приставания

19 апреля 2023, 18:45
Фото: 1MI

Мужчина упал с 3 этажа, тюменца осудили за приставания, выстрелы на Харьковской

Тюменцы были напуганы звуками выстрелов, которые раздались на Харьковской сегодня утром. Сообщения об этом сначала появились в соцсетях.

В Тюмени 19 апреля была слышна многократная стрельба в районе улицы Харьковской.      

Люди заметили скопление группы силовиков на перекрестке. Через пару часов выяснилось, что сегодня проходят плановые учения подразделений Росгвардии. В пресс-службе ведомства горожан попросили отнестись к этому с пониманием.

«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской.

В микрорайоне «Ямальский-2» 18 апреля поздно вечером с высоты 3 этажа свалился мужчина. Инцидент произошел на улице Обдорской, он опирался на кирпичную кладку балкона, когда та начала рушиться. На место инцидента очевидцы вызвали медиков.

Некоторые местные жители слышали грохот, с которым он и часть кирпичной кладки свалился на бетонную дорожку у основания дома.

«Этот звук ни с чем не спутать, мы сразу подскочили и выбежали на улицу», — рассказала изданию местная жительница.

В департаменте здравоохранения нам сообщили, что вызов поступил в 23:05, пострадавшего экстренно госпитализировали в ОКБ №2.

В Тюмени сотрудника научного центра осудили на 14 лет за приставание к девочке.

Тюменец получил 14 лет колонии за приставания к маленькой девочке. По данным пресс-службы региональных судов, приговор вынесен 35-летнему мужчине.

Всего в деле было 4 эпизода. Мужчина признан виновным за действия сексуального характера в отношении девушки, не достигшей 14-летненго возраста.

«Молодой человек в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года приставал к дальней родственнице. Девушка была в гостях у своей бабушки и, разговаривая, присела на диван к Антону, который воспользовался ситуацией», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Обо всём узнала мама пострадавшей, девочка долгое время не решалась ей рассказать.

Приставал к маленькой девочке: 35-летний тюменец получил 14 лет колонии
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Дороги#Погода в Тюмени#Дела судебные#Уголовные дела
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