Выстрелы на Харьковской, мужчина упал с 3 этажа, тюменца осудили за приставания

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
В Тюмени 19 апреля была слышна многократная стрельба в районе улицы Харьковской.
Люди заметили скопление группы силовиков на перекрестке. Через пару часов выяснилось, что сегодня проходят плановые учения подразделений Росгвардии. В пресс-службе ведомства горожан попросили отнестись к этому с пониманием.
«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской.
В микрорайоне «Ямальский-2» 18 апреля поздно вечером с высоты 3 этажа свалился мужчина. Инцидент произошел на улице Обдорской, он опирался на кирпичную кладку балкона, когда та начала рушиться. На место инцидента очевидцы вызвали медиков.
Некоторые местные жители слышали грохот, с которым он и часть кирпичной кладки свалился на бетонную дорожку у основания дома.
«Этот звук ни с чем не спутать, мы сразу подскочили и выбежали на улицу», — рассказала изданию местная жительница.
В департаменте здравоохранения нам сообщили, что вызов поступил в 23:05, пострадавшего экстренно госпитализировали в ОКБ №2.
В Тюмени сотрудника научного центра осудили на 14 лет за приставание к девочке.
Тюменец получил 14 лет колонии за приставания к маленькой девочке. По данным пресс-службы региональных судов, приговор вынесен 35-летнему мужчине.
Всего в деле было 4 эпизода. Мужчина признан виновным за действия сексуального характера в отношении девушки, не достигшей 14-летненго возраста.
«Молодой человек в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года приставал к дальней родственнице. Девушка была в гостях у своей бабушки и, разговаривая, присела на диван к Антону, который воспользовался ситуацией», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Обо всём узнала мама пострадавшей, девочка долгое время не решалась ей рассказать.