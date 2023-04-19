Владелец собаки в Тюмени выплатит 1 млн рублей компенсации: что думает кинолог

Эта страшная история случилась 18 января 2023 года в одном из подъездов жилых домов по улице Новотарманской: на двухлетнего малыша набросился пёс бойцовской породы. Мама ребёнка рассказала, что она зашла с ним в лифт, где уже был их 23-летний сосед Вячеслав со своей собакой без намордника. Внезапно раздался громкий звук, после чего животное вгрызлось в лицо мальчика.