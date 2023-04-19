Владелец собаки в Тюмени выплатит 1 млн рублей компенсации: что думает кинолог

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Эта страшная история случилась 18 января 2023 года в одном из подъездов жилых домов по улице Новотарманской: на двухлетнего малыша набросился пёс бойцовской породы. Мама ребёнка рассказала, что она зашла с ним в лифт, где уже был их 23-летний сосед Вячеслав со своей собакой без намордника. Внезапно раздался громкий звук, после чего животное вгрызлось в лицо мальчика.
Пострадавшему ребёнку пришлось накладывать в больнице несколько швов. Мама мальчика написала заявление в полицию на хозяина стаффорда. В отношении гражданина тогда возбудили уголовное дело. Его взял под контроль глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Почему собаки нападают: для этого есть две причины. Во-первых, они защищают свою территорию. Во-вторых, они подчиняются стадному инстинкту хищника: чувствуют жертву и стараются ею завладеть. Если вы заметили человека, выгуливающего животное без намордника, то старайтесь избегать с ним контакта, не подходите близко. Это во-первых. Во-вторых, увидев подобное, сразу доложите сотрудникам полиции, потому что выгул собаки без средств защиты — это нарушение требований законодательства. В данной ситуации женщина не должна была заходить в лифт с малышом, а хозяин пса не имел права выгуливать его без намордника», — рассказал «Нашему городу» один из сотрудников центра кинологической службы УМВД РФ по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что главу управления ЖКХ в Оренбурге задержали из-за того, что 9-летнего мальчика растерзала стая собак.