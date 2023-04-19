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В тюменском парке имени Константина Лагунова проведут субботник

19 апреля 2023, 14:37
Фото: 1MI

В парке имени Константина Лагунова в Тюмени состоится весенний субботник

В областной столице планируются массовые субботники. Один из них пройдёт в парке имени Константина Лагунова, сообщает администрация Тюмени.

Здесь уберут мусор и листву, обновят скамейки.

В 2024 года в парке имени Константина Лагунова в Тюмени будут проведены работы по благоустройству. Для участия в субботнике необходимо предварительно обратиться в Службу заказчика по телефону: 8(3452) 51 02 77.

Ранее «Наш город» сообщал, что общегородской субботник пройдёт 22 апреля во дворах вдоль улично-дорожной сети и на общественных пространствах Тюмени. Две недели назад  рабочие убрали мусор и грязь на гранитных покрытиях набережной с помощью специализированного шампуня.

В РЭО напомнили о правилах проведения субботников во дворах
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#Александр Мязин#Касается каждого#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги
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