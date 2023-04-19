В тюменском парке имени Константина Лагунова проведут субботник

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
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Здесь уберут мусор и листву, обновят скамейки.
В 2024 года в парке имени Константина Лагунова в Тюмени будут проведены работы по благоустройству. Для участия в субботнике необходимо предварительно обратиться в Службу заказчика по телефону: 8(3452) 51 02 77.
Ранее «Наш город» сообщал, что общегородской субботник пройдёт 22 апреля во дворах вдоль улично-дорожной сети и на общественных пространствах Тюмени. Две недели назад рабочие убрали мусор и грязь на гранитных покрытиях набережной с помощью специализированного шампуня.