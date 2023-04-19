В РЭО проанализировали развитие отечественной отрасли утилизации

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что данные об объемах утилизации пластмассы, стекла, макулатуры, резины в добровольном порядке предоставили 662 работающих в нашей стране предприятия, занимающихся утилизацией отходов от использования товаров, суммарной мощностью 8,1 миллиона тонн ежегодно. Буцаев пообещал, что эти сведения будут учтены при составлении реестра утилизаторов.