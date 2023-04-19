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В РЭО проанализировали развитие отечественной отрасли утилизации

19 апреля 2023, 18:19
Фото: piqsels.com
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» собрала и проанализировала информацию о работе предприятий утилизации в рамках реализации концепции экономики замкнутого цикла.

Как сообщает gorod55.ru, в ППК «РЭО» установили, что лидирующая позиция по масштабам утилизации таких основных групп отходов, как пластмасса, стекло, бумага, резина, сейчас принадлежит Центральному федеральному округу, где запущено 192 завода суммарной мощностью 3,15 миллиона тонн.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что данные об объемах утилизации пластмассы, стекла, макулатуры, резины в добровольном порядке предоставили 662 работающих в нашей стране предприятия, занимающихся утилизацией отходов от использования товаров, суммарной мощностью 8,1 миллиона тонн ежегодно. Буцаев пообещал, что эти сведения будут учтены при составлении реестра утилизаторов.

Второе место занял Приволжский федеральный округ, где работают 124 объекта утилизации. Далее идут Северо-Западный округ — 113 предприятий, Сибирь — 81 завод, Южный федеральный округ — 66, Урал — 59, Дальний Восток — 21, Северный Кавказ, на территории которого функционирует шесть заводов по утилизации отходов.

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