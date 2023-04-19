В регионах не знают, как поступать с безбилетными несовершеннолетними в транспорте

По закону, отказавшийся от оплаты проезда должен покинуть транспортное средство на ближайшей остановке, но это требование не распространяется на несовершеннолетних пассажиров. Если же высадят несовершеннолетнего безбилетника, водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, а должностных лиц — на 20–30 тысяч рублей. Водитель, контролер или кондуктор в этой ситуации могут также нести уголовную ответственность по статье об оставлении в опасности.