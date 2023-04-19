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В регионах не знают, как поступать с безбилетными несовершеннолетними в транспорте

19 апреля 2023, 08:42
В регионах нет единого подхода к высадке безбилетных несовершеннолетних пассажиров из общественного транспорта, сообщает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Несмотря на федеральный закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых за безбилетный проезд, региональные власти не знают, как поступать в таких случаях, - пишут Известия.

По закону, отказавшийся от оплаты проезда должен покинуть транспортное средство на ближайшей остановке, но это требование не распространяется на несовершеннолетних пассажиров. Если же высадят несовершеннолетнего безбилетника, водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, а должностных лиц — на 20–30 тысяч рублей. Водитель, контролер или кондуктор в этой ситуации могут также нести уголовную ответственность по статье об оставлении в опасности.

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