В Москве озвучили деловую программу КИВ-2023 в Минводах

Александр Стуглев, в свою очередь, сообщил, что для участников форума организаторы подготовили более 20 различных сессий, а также культурную и спортивную программы. В деловой части будет обсуждаться общий предпринимательский потенциал энергетики, сельского хозяйства, ЖКХ, туризма и других отраслей экономики СКФО. По словам Стуглева, интерес к КИВ-2023 проявили все регионы, входящие в федеральный округ, а значит, выставка имеет все шансы стать мероприятием, проводимым ежегодно.