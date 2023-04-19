В Москве озвучили деловую программу КИВ-2023 в Минводах

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Спикерами мероприятия выступили замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.
Сергей Назаров заявил, что выставка должна стать площадкой, где ее участники смогут найти деловых партнеров и заключить взаимовыгодные контракты. По его словам, организаторы мероприятия надеются на привлечение внебюджетных инвестиций, которые будут способствовать прорывному росту экономики СКФО.
Александр Стуглев, в свою очередь, сообщил, что для участников форума организаторы подготовили более 20 различных сессий, а также культурную и спортивную программы. В деловой части будет обсуждаться общий предпринимательский потенциал энергетики, сельского хозяйства, ЖКХ, туризма и других отраслей экономики СКФО. По словам Стуглева, интерес к КИВ-2023 проявили все регионы, входящие в федеральный округ, а значит, выставка имеет все шансы стать мероприятием, проводимым ежегодно.
Андрей Юмшанов подтвердил, что на площадке КИВ-2023 ожидается подписание крупных партнёрских соглашений.
Выставка состоится при поддержке Минэкономразвития РФ. Организатором выступает Фонд Росконгресс, стратегическим партнером — институт развития «Кавказ.РФ».