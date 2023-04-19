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В Москве озвучили деловую программу КИВ-2023 в Минводах

19 апреля 2023, 15:43
3–4 мая 2023 года в Минеральных Водах пройдет Первая Кавказская инвестиционная выставка (КИВ-2023). В Москве состоялась посвященная форуму пресс-конференция, на которой обсудили его деловую программу и рассказали об ожиданиях в плане привлечения инвестиций в СКФО.

Спикерами мероприятия выступили замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

Сергей Назаров заявил, что выставка должна стать площадкой, где ее участники смогут найти деловых партнеров и заключить взаимовыгодные контракты. По его словам, организаторы мероприятия надеются на привлечение внебюджетных инвестиций, которые будут способствовать прорывному росту экономики СКФО.

Александр Стуглев, в свою очередь, сообщил, что для участников форума организаторы подготовили более 20 различных сессий, а также культурную и спортивную программы. В деловой части будет обсуждаться общий предпринимательский потенциал энергетики, сельского хозяйства, ЖКХ, туризма и других отраслей экономики СКФО. По словам Стуглева, интерес к КИВ-2023 проявили все регионы, входящие в федеральный округ, а значит, выставка имеет все шансы стать мероприятием, проводимым ежегодно.

Андрей Юмшанов подтвердил, что на площадке КИВ-2023 ожидается подписание крупных партнёрских соглашений.

Выставка состоится при поддержке Минэкономразвития РФ. Организатором выступает Фонд Росконгресс, стратегическим партнером — институт развития «Кавказ.РФ».



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