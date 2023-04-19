Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В крупном дилерском центре Тюмени появилась возможность купить автомобиль со скидкой до 550 тысяч рублей
Уход брендов с российского авторынка и трудности с поставками из-за рубежа стали проблемой не только дилерских центров. Стоимость салонных авто взлетела и потянула за собой цены на вторичном рынке.
В федеральном автохолдинге «Восток Моторс» позаботились, чтобы тюменцы могли купить удобное авто по своему бюджету. Компания запустила клиентские дни: это уникальная возможность совершить покупку по ценам прошлых лет. Также холдинг готовится представить уральцам совершенно новый формат сотрудничества.
Обеспечивают автомобилями уральцев и северян
“Восток Моторс” работает на рынке 17 лет. Холдинг сумел наладить поставки от производителей в масштабах, которые удовлетворят запрос Урала и Сибири.
С 2005 года группа компаний «Восток Моторс» представляет в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Новом Уренгое, Новосибирске и Перми четырнадцать известных мировых автомобильных брендов. Здесь предлагают услуги по обслуживанию, выгодные программы покупки и обмена авто, кредитования, лизинга и страхования.
Неделя распродаж в «Восток Моторс»
С 17 по 23 апреля компания проводит клиентские дни. Гостей ждет мультипрезентация автоновинок с тест-драйвом и спецпредложениями. Выгода на покупку авто может достигать до 500 000 рублей, а если приобрести машину в день визита в салон, то от стоимости скинут еще 50 000 рублей.
В «Восток Моторс» на Алебашевской, 11 горожан уже ждут более 1000 новых автомобилей и с пробегом. Здесь предлагают популярные модели HyundaiSolaris, HyundaiCreta, KiaRio, HyundaiTucson, SkodaRapid, SkodaKodiaq и новинки для российского авторынка: HyundaiPalisade, стильный HyundaiBayon, динамичная SkodaKamiq и яркая KiaSoul.
В «Восток Моторс» подберут машину, исходя из того, какую сумму в месяц покупатель готов тратить на автомобиль.
«Иногда клиент приходит за престижной дорогой машиной, на которую копил последние несколько лет или взял кредит, но поддерживать такое авто ему не по карману. Отталкиваться надо не от стоимости машины, а от возможности ее обслуживать», — говорят в «Восток Моторс».
«Восток Моторс» предлагает новую программу кредитования: возможно приобрести автомобиль с первым взносом от 0 рублей и процентной ставкой от 9,0%. Максимальный срок кредита продлевают до 84 месяцев.
Менять авто один раз в год — это выгодно
«Восток Моторс» предлагает также автомобили с пробегом. Здесь организовали площадку с полной юридической и технической экспертизами для обмена б/у автомобилями.
«Наши автомобили соответствуют конкретным параметрам качества — не важно — новые или с пробегом. Мы даем дополнительный сервис и гарантии, чтобы при продаже или замене автомобиль не потерял в стоимости», — рассказывают в «Восток Моторс».
В «Восток Моторс» уверены, что выгоднее обменивать автомобиль раз в год, чем продавать и покупать новый каждые два-три года. С таким сервисом машина становится выгодной инвестицией, а не приносит постоянные расходы.
Восток Моторс
г. Тюмень, ул. Алебашевская, 11
+7 (3452) 75-77-77
ПАО «Совкомбанк»
Рекламодатель: ООО «Восток Моторс Тюмень»