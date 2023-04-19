В крупном дилерском центре Тюмени появилась возможность купить автомобиль со скидкой

С 17 по 23 апреля компания проводит клиентские дни. Гостей ждет мультипрезентация автоновинок с тест-драйвом и спецпредложениями. Выгода на покупку авто может достигать до 500 000 рублей, а если приобрести машину в день визита в салон, то от стоимости скинут еще 50 000 рублей.