В аптеках Тюмени пропадают препараты из Германии

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Лекарства используются для лечения щитовидной железы.
На данный момент «Пропицила» нет в наличии совсем. «Мерказолил» ещё можно найти в продаже в нескольких аптеках. В качестве замены можно приобрести «Тирозол» или йодосодержащие препараты (они выписываются по рецепту).
Стоит отметить, что для многих пациентов лекарства подбирает врач-эндокринолог индивидуально.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце марта в аптеках Тюмени исчез популярный препарат для лечения ангины «Гексорала» в форме спрея и раствора.