nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Изображение материала

В аптеках Тюмени пропадают препараты из Германии

19 апреля 2023, 10:41
Фото: 1MI

Из тюменских аптек исчезают препараты для лечения щитовидной железы

По данным сайта Аптека.ру, в областной столице наблюдаются проблемы с препаратами из Германии. В аптеках отсутствует «Пропицил» и его российский аналог «Мерказолил».

Лекарства используются для лечения щитовидной железы.

На данный момент «Пропицила» нет в наличии совсем. «Мерказолил» ещё можно найти в продаже в нескольких аптеках. В качестве замены можно приобрести «Тирозол» или йодосодержащие препараты (они выписываются по рецепту).

Стоит отметить, что для многих пациентов лекарства подбирает врач-эндокринолог индивидуально.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце марта в аптеках Тюмени исчез популярный препарат для лечения ангины «Гексорала» в форме спрея и раствора.

Читайте также:
Популярный препарат для лечения ангины исчезает из тюменских аптек. Скрин
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Жалобы#Бизнес
Подпишитесь
«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской
Сегодня, 06:46
«Страшно, очень страшно»: тюменцев с утра напугали выстрелы
Сегодня, 07:14
«Дорога ужаса»: тюменцы ходят на работу по сорванным мосткам
Сегодня, 02:17
Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ
Сегодня, 06:06
«Рябцев vs Кухарук»: общественник судится с главой города
Сегодня, 09:03
Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов
Сегодня, 03:32