«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской

Причиной происшествия, по мнению жильцов дома, стали многочисленные трещины, которые люди регулярно замечают в своих квартирах еще с момента его постройки. Дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году, застройщик — ОАО «Запсибгазпром», управляющая компания — «СЭС». гарантийный срок у застройщика на этот дом уже истек.