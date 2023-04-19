«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Мужчина выпал с балкона 18 апреля, ориентировочно в 23 часа. Некоторые местные жители слышали грохот, с которым он и часть кирпичной кладки свалился на бетонную дорожку у основания дома.
«Этот звук ни с чем не спутать, мы сразу подскочили и выбежали на улицу, там увидели мужчину лежащего на земле и кучу битого кирпича. Мужчина не двигался. Вскоре на место прибыла скорая и его увезли», — рассказала изданию местная жительница.
В департаменте здравоохранения нам сообщили, что вызов поступил в 23:05, пострадавшего экстренно госпитализировали в ОКБ №2.
«Пациент находится в отделении реанимации. Его состояние — тяжелое», — сообщают врачи.
Сейчас место происшествия огорожено красной лентой, у основания дома лежат побитые кирпичи, а на бетоне остались следы крови пострадавшего.
Причиной происшествия, по мнению жильцов дома, стали многочисленные трещины, которые люди регулярно замечают в своих квартирах еще с момента его постройки. Дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году, застройщик — ОАО «Запсибгазпром», управляющая компания — «СЭС». гарантийный срок у застройщика на этот дом уже истек.
«Я не смогу ответить, директор организации в отпуске, а главный инженер находится на месте происшествия, попробуйте позвонить позже», — сообщали в управляющей компании.
В доме мы действительно встретили представителей управляющей компании, среди которых был главный инженер.
«Сейчас у нас информация, что мужчина выпал из окна, вместе с кладкой. Со стороны жителей этого дома поступали заявки только касательно воды и других менее серьезных проблем. Из этой квартиры жалобы не приходили? Но мы получали жалобы на состояние балконов от жителей других домов, которые находятся под нашей управой, все они были переданы застройщику», — рассказал главный инженер УК «СЭС» Иван Бадрызлов.
Вместе с представителями управляющей компании мы поговорили с жильцами квартиры, где произошло ЧП. Выяснилось, что они снимают квартиру здесь уже 3 года, а пострадавший — это друг съемщика, которого пригласили в гости.
Инженер предположил, что съемщики попросту не замечали трещин на балконе, а потому и не оставляли жалобы на его состояние.
«У нас есть срок обнаружения недостатков, есть такие, которые не могут быть обнаружены в процессе эксплуатации уже после истечения гарантийного срока, но это не говорит о том, что мы будем бездействовать. Есть такое понятие — скрытые недостатки, которые мы может представить застройщику и он понесет ответственность. Причем в этой квартиры балкон не был застеклен, а потому застройщик не сможет сказать, что жители сами нарушили целостность конструкции», — объяснил Иван Бадрызлов.
«Запсибгазпром» обычно специализируется на реализации комплексных проектов в области газификации. За 40 лет деятельности компании реализовано несколько строительных проектов — жилье и соцобъекты в Салехарде, Новом Уренгое, Нефтеюганске, Лабытнангах, поселке Небуг Краснодарского края. В Тюмени застройщик известен только строительством домов в микрорайонах «Ямальский» и «Ямальский-2».
Микрорайоны были построены для 2,5 тысяч семей в рамках программ переселения в Тюмень граждан, проживающих на территории ЯНАО. Компания была определена исполнителем работ в результате уверенной победы в конкурсе, проводимом НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО».
Однако сейчас большинство получателей квартир их продали или сдают.
Узнав о происшествии, в редакцию обратилась жительница дома №4 по улице Бушуева, он соседствует с домом, где произошло ЧП. Она сообщила, что уже неоднократно билась в двери УК, чтобы решить проблему с трещинами на балконе.
«Я приобрела квартиру здесь в январе 2023 года и мы увидели, что так же, как на Обдорской, трещина идет по стене балкона. Стена держится за счет остекления от предыдущих собственников. Мы подали заявку в управляющею компанию „СЭС“, пришел инженер, сделал осмотр, ничего не заактировал и ушел. Нам сказали написать письмо официальное на почту, мы это сделали, но ответа не получили», — рассказала жительница дома от застройщика «Запсибгазпром».
Женщина живет на 13-м этаже дома и беспокоится, если и там произойдет аналогичная ситуация, пострадать могут десятки людей, которым на голову повалятся кирпичи с такой высоты.
«Мы уже понимаем, что нужно обращаться в другие инстанции, чтобы уберечь себя и окружающих от аналогичного ЧП», — сказала она.
Сейчас по факту происшествия должно пройти разбирательство. Управляющая компания направит застройщику материалы после обследования месте происшествия. Съемщикам квартиры придется обратиться к владельцу жилья, так как составит заявление может только собственник или его доверенное лицо.
Следователи также организовали проведение процессуальной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся.
Врачи продолжают бороться за жизнь мужчины, который все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии.