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У тюменца списали деньги за поездку в общественном транспорте: он её не совершал

19 апреля 2023, 07:30
Фото: 1MI

Тюменец сообщил , что у него списали деньги за несвершенную поездку в маршрутке

Тюменцы жалуются, что с их карт снова списывают деньги за проезд в маршрутках, который они не совершали. Сообщение об этом появилось от местного жителя в паблике «ЧП Тюмень».

Тюменец рассказал, что в последнее время ездил на двух маршрутках: N 15 и N 42. Он уверен, что деньги у него списали за проезд на какой-то из них.

«Уважаемый „ТюменьГорТранс“, сколько еще надо жалоб, чтоб вы на своих терминалах обновили ПО. Куда, интересно, я ездил в 23.30? Сколько раз видел подобные жалобы от людей, 30 рублей по нынешним меркам тоже для нас деньги, причем наши кровные», — возмутился горожанин.

Напомним, жалобы на массовые списания денежных средств с транспортной карты начали поступать ещё в феврале. В ТТС тогда рассказали, что в период с 13 по 16 февраля деньги могли не списаться  из-за технических работ. Таким образом, горожанам пришлось рассчитываться за старые поездки.

 

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#Елена Чебоксарова#Транспорт#Общественный транспорт#Деньги#Тюменцы#Общество#Жалобы
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