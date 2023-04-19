У тюменца списали деньги за поездку в общественном транспорте: он её не совершал

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Тюменец рассказал, что в последнее время ездил на двух маршрутках: N 15 и N 42. Он уверен, что деньги у него списали за проезд на какой-то из них.
«Уважаемый „ТюменьГорТранс“, сколько еще надо жалоб, чтоб вы на своих терминалах обновили ПО. Куда, интересно, я ездил в 23.30? Сколько раз видел подобные жалобы от людей, 30 рублей по нынешним меркам тоже для нас деньги, причем наши кровные», — возмутился горожанин.
Напомним, жалобы на массовые списания денежных средств с транспортной карты начали поступать ещё в феврале. В ТТС тогда рассказали, что в период с 13 по 16 февраля деньги могли не списаться из-за технических работ. Таким образом, горожанам пришлось рассчитываться за старые поездки.