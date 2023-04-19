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Posted 19 апреля 12:13

Published 19 апреля 12:13

Modified Вчера, 23:41

Updated Вчера, 23:41

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Тюменский «НЕОМАШ» создал замену высокотехнологичному оборудованию из Германии

19 апреля 2023, 12:13
Фото: 1MI
Тюменская компания «НЕОМАШ» — участница Нефтегазового кластера и резидент ДСК500, работала систему сверхкритической флюидной экстракции. Оборудование поможет учёным сделать новые биологически активные добавки из экстрактов водорослей, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Предприятие предложило решение для высокотехнологичной задачи Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского Российской академии наук.

Учёным была необходима отечественная установка для замены немецкого и американского оборудования с учётом российской специфики. Тюменские приборостроители за 3 месяца создали комплекс с превосходящими характеристиками — ч более высокой точностью и надёжным бесперебойным режимом работы.

Компания «НЕОМАШ» планирует расширяться и увеличивает площади производства в 3 раза. Уже приобретены 3 станка ЧПУ. Новый амбициозный проект — выпуск отечественной разработки для заказчика из Татарстана по экстракции нефтяного шлама и дальнейшей его переработки.

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