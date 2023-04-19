Тюменский «НЕОМАШ» создал замену высокотехнологичному оборудованию из Германии

Posted 19 апреля 12:13
Published 19 апреля 12:13
Modified Вчера, 23:41
Updated Вчера, 23:41
Предприятие предложило решение для высокотехнологичной задачи Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского Российской академии наук.
Учёным была необходима отечественная установка для замены немецкого и американского оборудования с учётом российской специфики. Тюменские приборостроители за 3 месяца создали комплекс с превосходящими характеристиками — ч более высокой точностью и надёжным бесперебойным режимом работы.
Компания «НЕОМАШ» планирует расширяться и увеличивает площади производства в 3 раза. Уже приобретены 3 станка ЧПУ. Новый амбициозный проект — выпуск отечественной разработки для заказчика из Татарстана по экстракции нефтяного шлама и дальнейшей его переработки.