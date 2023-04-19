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Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов

19 апреля 2023, 03:32
Фото: 1MI
Тюменская область попала в ТОП-10 регионов по числу ДТП за 1 квартал 2023 года

Тюменская область попала в ТОП-10 регионов по числу ДТП за 1 квартал 2023 года

Число ДТП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 28,7%, что и спровоцировало попадание региона в рейтинг на 10-е место.
Сюжет
Тюмень

Также область попала и в антирейтинг по числу ДТП с участием пешеходов, где заняла 7 место. Количество таких происшествий увеличилось на 93,8%, такие данные приводят эксперты исследовательского агентства «ПромРейтинг».

«За март Тюменской области произошло 187 ДТП, в которых 6 человек погибли, 242 были ранены, 21 ДТП — с участием детей, 25 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести», — рассказала «Нашему городу» руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Из хороших новостей — Тюменская область заняла лишь 19-е место по ДТП в состоянии опьянения, число таких происшествий сократилось на 15,4%.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменец лишился автомобиля Lexus RX 300. По данным прокуратуры Тюменской области, Нижнетавдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 35-летнему местному жителю.

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