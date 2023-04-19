Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Также область попала и в антирейтинг по числу ДТП с участием пешеходов, где заняла 7 место. Количество таких происшествий увеличилось на 93,8%, такие данные приводят эксперты исследовательского агентства «ПромРейтинг».
«За март Тюменской области произошло 187 ДТП, в которых 6 человек погибли, 242 были ранены, 21 ДТП — с участием детей, 25 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести», — рассказала «Нашему городу» руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.
Из хороших новостей — Тюменская область заняла лишь 19-е место по ДТП в состоянии опьянения, число таких происшествий сократилось на 15,4%.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменец лишился автомобиля Lexus RX 300. По данным прокуратуры Тюменской области, Нижнетавдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 35-летнему местному жителю.