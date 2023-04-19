Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов

Тюменская область попала в ТОП-10 регионов по числу ДТП за 1 квартал 2023 года

Число ДТП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 28,7%, что и спровоцировало попадание региона в рейтинг на 10-е место.

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