Тюменская компания поставит в Китай тепловое оборудование собственного производства

Ранее «Наш город» сообщал, что завод «Тюменские моторостроители» активно рос первые 30 лет своей работы. В этом году он празднует своё 60-летние и активно расширяет производство. Предприятие потратило на сохранение и перестройку производственных мощностей более 362 млн рублей. Например, согласно лоту № 32211659775, приобрели портальный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ за 120 млн рублей.