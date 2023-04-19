Тюменская компания поставит в Китай тепловое оборудование собственного производства

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Предполагается, что в будущем поставки оборудования в поднебесную увеличатся. «ЮниХит» самостоятельно производит индивидуальные тепловые пункты из отдельных блоков. Стоит отметить, что после ухода европейских компаний с российского рынка сформировался острый дефицит насосного оборудования. Китайские организации сейчас перегружены работой.
Договор заключён в рамках поездки тюменских компаний в Китай на Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу (она проходит уже в 133-ий раз). Посещать выставку могут только зарубежные предприниматели.
«Сейчас у тюменских предпринимателей, принимающих участие в поездке, есть возможность на месте провести переговоры о внедрении китайских технологий. Многие участники уже обсуждают с местными производителями возможность открытия представительств или передачи дилерства конкретных товаров и услуг», - сообщается в паблике Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
В поездке в Китай принимают участие 15 известных тюменских компаний. Они предлагают различные решения для бизнеса в сфере АПК, связи, специального промышленного оборудования и лизинга.
«Мы видим множество самых высокотехнологичных решений, которые интересны для тюменских предприятий», — отметила вице-президент ТПП ТО Юлия Шакурская.
Ранее «Наш город» сообщал, что завод «Тюменские моторостроители» активно рос первые 30 лет своей работы. В этом году он празднует своё 60-летние и активно расширяет производство. Предприятие потратило на сохранение и перестройку производственных мощностей более 362 млн рублей. Например, согласно лоту № 32211659775, приобрели портальный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ за 120 млн рублей.