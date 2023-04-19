Товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за год вырос почти в два раза

Posted 19 апреля 13:21
Published 19 апреля 13:21
Modified Вчера, 23:29
Updated Вчера, 23:29
По данным таможенной статистики, товарооборот региона с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом, отметил губернатор. В Ташкенте открыта постоянно действующая экспозиция продукции тюменских компаний.
«Мы заинтересованы в приобретении продукции, которая не производится в области или производится в недостаточных объемах. Готовы также поставлять полипропилен, древесину, нефтегазовое оборудование, строительные материалы, продовольственные и другие товары», – сказал Александр Моор.
Губернатор обратил внимание участников встречи, что эффективным инструментом расширения международных связей является институт почетных консулов иностранных государств в субъектах Российской Федерации. По его мнению, присутствие почетного консула Республики Узбекистан в Тюменской области будет способствовать увеличению двусторонних контактов, развитию экономического, научно-технологического и гуманитарного сотрудничества наших стран. Александр Моор выразил готовность оказать всестороннее содействие при наличии такой инициативы со стороны Республики Узбекистан.
Глава региона сообщил о своем намерении лично возглавить делегацию Тюменской области на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия 2023», которая пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте. В выставке примут участие более 50 представителей регионального правительства, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса.
В рамках деловой программы выставки состоится партнерская сессия правительства Тюменской области «Международные технологические партнерства в ТЭК: вызовы и возможности». Александр Моор проинформировал узбекского дипломата о деятельности тюменского нефтегазового кластера, который постепенно выходит на международный уровень.
В ответном слове Абдусалом Хатамов предложил рассмотреть вопрос об организации бизнес-миссий тюменских предпринимателей в регионы Узбекистана. Генеральный консул выразил уверенность в том, что у Тюменской области и Республики Узбекистан есть достаточная база для дальнейшего сотрудничества.
«У наших стран хороший потенциал для развития взаимовыгодного делового сотрудничества и все инструменты для его реализации», – поддержал Александр Моор.