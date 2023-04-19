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«Страшно, очень страшно»: тюменцев с утра напугали выстрелы

19 апреля 2023, 07:14
Фото: 1MI

Тюменцы сообщили о стрельбе в районе улицы Харьковской

Тюменцы были напуганы звуками выстрелов, которые раздались на Харьковской сегодня утром. Об этом они сообщили в паблике «ЧС Тюмень».

Также очевидцы рассказали, что заметили скопление группы силовиков на перекрестке.

Однако вскоре людей успокоили. В telegram-канале информцентра тюменского правительства появилась информация, что сегодня проходят плановые учения подразделений Росгвардии. В пресс-службе ведомства горожан попросили отнестись к этому с пониманием.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске на дороге нашли предмет похожий на гранату. 

В Тобольске на дороге нашли предмет похожий на гранату. Фото
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#Стрельба#Харьковская#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Елена Чебоксарова
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