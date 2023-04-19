«Страшно, очень страшно»: тюменцев с утра напугали выстрелы

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Также очевидцы рассказали, что заметили скопление группы силовиков на перекрестке.
Однако вскоре людей успокоили. В telegram-канале информцентра тюменского правительства появилась информация, что сегодня проходят плановые учения подразделений Росгвардии. В пресс-службе ведомства горожан попросили отнестись к этому с пониманием.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске на дороге нашли предмет похожий на гранату.