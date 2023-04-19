«Состояние тяжелое»: врачи рассказали о состоянии тюменца, выпавшего с балкона

Стало известно о состоянии тюменца, выпавшего из окна дома №7 на улице Обдорской

В ночь с 18 на 19 апреля с балкона 3-го этажа вместе с кирпичной кладкой выпал мужчина. Сейчас он находится в отделении реанимации, врачи борются за его жизнь.

Сюжет Департамент здравоохранения ТО