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«Состояние тяжелое»: врачи рассказали о состоянии тюменца, выпавшего с балкона

19 апреля 2023, 04:48
Фото: 2ГИС

Стало известно о состоянии тюменца, выпавшего из окна дома №7 на улице Обдорской

В ночь с 18 на 19 апреля с балкона 3-го этажа вместе с кирпичной кладкой выпал мужчина. Сейчас он находится в отделении реанимации, врачи борются за его жизнь.
«Вызов поступил в 23:05, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 23:11. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент госпитализирован в отделение реанимации. Состояние: тяжелое», — сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения.

Место, где произошло ЧП сейчас огорожено лентой. Предположительно, мужчина упал на бетонную дорожку у дома. В управляющей компании дома на звонок «Нашего города» не ответили.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в минувшие выходные из окна многоэтажного выпала девушка. Она погибла.

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