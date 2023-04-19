«Состояние тяжелое»: врачи рассказали о состоянии тюменца, выпавшего с балкона

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
«Вызов поступил в 23:05, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 23:11. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент госпитализирован в отделение реанимации. Состояние: тяжелое», — сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения.
Место, где произошло ЧП сейчас огорожено лентой. Предположительно, мужчина упал на бетонную дорожку у дома. В управляющей компании дома на звонок «Нашего города» не ответили.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в минувшие выходные из окна многоэтажного выпала девушка. Она погибла.