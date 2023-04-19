nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Изображение материала

Слетать на край земли: для тюменцев ввели дополнительные рейсы в Салехард

19 апреля 2023, 09:12

Дополнительные рейсы в Салехард ввели для тюменцев на майские праздники

Дополнительные рейсы из Тюмени и Москвы ввела авиакомпания "Ямал". Как сообщается в тг-канале перевозчика, из Рощино можно будет вылететь 28 и 29 апреля. В эти же дни будут организованы полеты в обратном направлении.
Сюжет
Ямал

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень.

«В преддверии майских праздников авиакомпания «Ямал» традиционно увеличивает количество рейсов из столицы ЯНАО», – говорится в сообщении авиакомпании "Ямал".

28 и 29 апреля можно будет вылететь в Салехард из российской столицы и аэропорта Рощино. В эти же дни будут выполнены полеты в обратном направлении. Дополнительные рейсы по тем же направлениям запланированы на 9 и 10 мая. Билеты можно купить в кассах и на портале ямальского перевозчика.

Напомним, что Салехард находится на условной линии прохождения Северного полярного круга, который делит территорию округа на две части: Приполярье и Заполярье.

Ранее "Наш Город" писал, что прямые авиарейсы Тюмень – Махачкала стартуют с 29 апреля. Билеты дорожают.

Прямые авиарейсы Тюмень – Махачкала стартуют с 29 апреля. Билеты дорожают
Узнать подробнее
#Олеся Киреева#Салехард#Ямал#Авиакомпания Ямал#День Победы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской
Сегодня, 06:46
«Состояние тяжелое»: врачи рассказали о состоянии тюменца, выпавшего с балкона
Сегодня, 04:48
«Дорога ужаса»: тюменцы ходят на работу по сорванным мосткам
Сегодня, 02:17
Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ
Сегодня, 06:06
«Рябцев vs Кухарук»: общественник судится с главой города
Сегодня, 09:03
Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов
Сегодня, 03:32