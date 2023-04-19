Слетать на край земли: для тюменцев ввели дополнительные рейсы в Салехард

28 и 29 апреля можно будет вылететь в Салехард из российской столицы и аэропорта Рощино. В эти же дни будут выполнены полеты в обратном направлении. Дополнительные рейсы по тем же направлениям запланированы на 9 и 10 мая. Билеты можно купить в кассах и на портале ямальского перевозчика.