Слетать на край земли: для тюменцев ввели дополнительные рейсы в Салехард

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень.
«В преддверии майских праздников авиакомпания «Ямал» традиционно увеличивает количество рейсов из столицы ЯНАО», – говорится в сообщении авиакомпании "Ямал".
28 и 29 апреля можно будет вылететь в Салехард из российской столицы и аэропорта Рощино. В эти же дни будут выполнены полеты в обратном направлении. Дополнительные рейсы по тем же направлениям запланированы на 9 и 10 мая. Билеты можно купить в кассах и на портале ямальского перевозчика.
Напомним, что Салехард находится на условной линии прохождения Северного полярного круга, который делит территорию округа на две части: Приполярье и Заполярье.
Ранее "Наш Город" писал, что прямые авиарейсы Тюмень – Махачкала стартуют с 29 апреля. Билеты дорожают.