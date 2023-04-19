Сильный ветер с порывами до 15 м/с и дожди ожидаются в Тюмени

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В эту субботу прогнозируется ливень и до 2 мм осадков. 22 апреля с 11:00 в Тюмени ожидается дождь, он продлится до конца дня. Порывы ветра могут составить 12 м/с. Температура воздуха составит + 12 градусов.
23 апреля дожди возможны утром и к 14:00. Выпадет около 1 мм осадков. По данным синоптиков в Тюмени потеплеет до + 14 градусов, скорость ветра составит 6-13 м/с.
В следующий понедельник возможны порывы до 15 м/с, осадков в этот день не ожидается.
Ранее «Наш город» отмечал, что сильные дожди прогнозировались в городе уже в пятницу, 21 апреля.