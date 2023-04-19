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Сильный ветер с порывами до 15 м/с и дожди ожидаются в Тюмени

19 апреля 2023, 16:10
Фото: 1MI

Дожди и сильный ветер ожидают синоптики в Тюмени

По данным Гисметео, в областной столице с 22 по 24 апреля ожидается сильный ветер и дожди. На следующей неделе порывы могут достигать 15 м/с.

В эту субботу прогнозируется ливень и до 2 мм осадков. 22 апреля с 11:00 в Тюмени ожидается дождь, он продлится до конца дня. Порывы ветра могут составить 12 м/с. Температура воздуха составит + 12 градусов.

23 апреля дожди возможны утром и к 14:00. Выпадет около 1 мм осадков. По данным синоптиков в Тюмени потеплеет до + 14 градусов, скорость ветра составит 6-13 м/с.

В следующий понедельник возможны порывы до 15 м/с, осадков в этот день не ожидается.

Ранее «Наш город» отмечал, что сильные дожди прогнозировались в городе уже в пятницу, 21 апреля.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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