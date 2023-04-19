«Серебряный Меркурий» продлил срок сбора заявок на участие в фестивале до 28 апреля

Фестиваль «Серебряный Меркурий», в рамках которого происходит оценка и награждение лучших специалистов и проектов года в сфере маркетинга и рекламы, стал одним из самых ожидаемых событий отрасли.