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«Серебряный Меркурий» продлил срок сбора заявок на участие в фестивале до 28 апреля

19 апреля 2023, 19:29
Фестиваль «Серебряный Меркурий», в рамках которого происходит оценка и награждение лучших специалистов и проектов года в сфере маркетинга и рекламы, стал одним из самых ожидаемых событий отрасли.

Организаторы решили предоставить дополнительное время digital-специалистам и маркетинговым агентствам для подачи заявки на участие в фестивале. Об этом пишет gorod55.ru.

Помимо шанса продемонстрировать свои лучшие кейсы широкой публике, участие в «Серебряном Меркурии» дает возможность получить признание и призовые места от экспертов в области маркетинга и рекламы, при этом раскрыть свой профессиональный потенциал.

Кроме того, участие в фестивале помогает заявить о себе, поделиться знаниями и опытом с коллегами, а также наладить полезные партнерские отношения и приобрести новых клиентов.

Если кейс, которым вам хотелось бы поделиться с миром, уже готов — не стоит ждать, подавайте заявку на участие в «Серебряном Меркурии»!

Обо всех подробностях проведения фестиваля, членах жюри и номинациях этого года можно узнать на сайте https://www.silvermercury.ru/.

Медиахолдинг 1MI выступает в роли информационного партнера фестиваля.

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