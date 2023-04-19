«Серебряный Меркурий» продлил срок сбора заявок на участие в фестивале до 28 апреля

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Организаторы решили предоставить дополнительное время digital-специалистам и маркетинговым агентствам для подачи заявки на участие в фестивале. Об этом пишет gorod55.ru.
Помимо шанса продемонстрировать свои лучшие кейсы широкой публике, участие в «Серебряном Меркурии» дает возможность получить признание и призовые места от экспертов в области маркетинга и рекламы, при этом раскрыть свой профессиональный потенциал.
Кроме того, участие в фестивале помогает заявить о себе, поделиться знаниями и опытом с коллегами, а также наладить полезные партнерские отношения и приобрести новых клиентов.
Если кейс, которым вам хотелось бы поделиться с миром, уже готов — не стоит ждать, подавайте заявку на участие в «Серебряном Меркурии»!
Обо всех подробностях проведения фестиваля, членах жюри и номинациях этого года можно узнать на сайте https://www.silvermercury.ru/.
Медиахолдинг 1MI выступает в роли информационного партнера фестиваля.