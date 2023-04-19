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«Рябцев vs Кухарук»: общественник судится с главой города

19 апреля 2023, 09:03
Фото: 1MI

Тюменский общественник будет завтра судиться с главой города Русланом Кухаруком

Завтра в Центральном районном суде состоится заседание по иску Юрия Рябцева против городской администрации и главы Тюмени Руслана Кухарука. Общественник столкнул лбами оперштаб и администрацию.

Рябцева возмутило, что проведение митинга в феврале ему запретили из-за «неблагоприятной обстановки по заболеваемости COVID–19», но массовые масленичные гуляния в том же месяце не были отменены.

«В период с 20 по 26 февраля администрацией былы организованы мероприятия в рамках празднования „Широкой масленицы“. Проведение народных гуляний не было запрещено по причине отсутствия угрозы заражения COVID–19. Соответственно, проведение митинга 26 февраля на открытом воздухе также не могло создать угрозу заражения коронавирусом», — отметил Юрий Рябцев.

В своем исковом заявлении общественник требует обязать администрацию и оперштаб признать отмену митинга «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг» незаконной.

Дело Рябцева против Кухарука в Тюмени Дело Рябцева против Кухарука в Тюмени
Дело Рябцева против Кухарука в Тюмени Дело Рябцева против Кухарука в Тюмени
Дело Рябцева против Кухарука в Тюмени Дело Рябцева против Кухарука в Тюмени
Дело Рябцева против Кухарука в Тюмени
Фото: Скриншот с сайта Центрального районного суда города Тюмени
«Процесс будет жаркий. Судья ещё добавила огня. Но могут и отложить, судья не запросила протокол оперштаба .А в иске я столкнул лбами всех, поэтому и прокурора заявил», — рассказал Рябцев.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Юрию Рябцеву также отказали в проведении митинга против главы города, которого общественник обвинил в «смертном грехе».

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